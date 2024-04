Exeter semblait avoir rapidement les cartes en mains pour prendre le meilleur départ dans ce match suite au carton jaune de Dunn dès la 4ème minute suite à un plaquage haut. Mais la défense de Bath a mis en échec les offensives des Chiefs avec plusieurs mauls coffrés et des grattages de ses avants récompensés. Cette dynamique se crispait néanmoins avec la perte de Russell à la 15e.

Du Toit récompensait malgré tous les efforts de Bath en trouvant l’en-but dans le prolongement d’un maul conquérant (0-5 à la 22e). Mais sur le renvoi, le numéro 8 Barbeary commettait un en-avant et le ballon terminait sa chute dans le bras de Vintcent qui aplatissait instantanément. Skinner transformait : 7 à 5 à la 24e.

Le vent, favorable à Exeter durant cette première mi-temps, gênait en permanence Spencer sur ses dégagements qui peinait à atterrir 10 mètres plus loin. Mais sur un de ces coups de pied, les joueurs d’Exeter ne se comprenaient pas et Hill était tout heureux de capter le ballon puis de terminer sa course 60 mètres plus loin face à l’absence de second rideau défensif (7-12 à la 29e). Le score ne bougeait plus jusqu’à la mi-temps au prix d’une défense héroïque des visiteurs acculés de longues minutes devant leur ligne d’en-but.

Une seconde mi-temps maîtrisée par Exeter

Mais les hommes de Rob Baxter ont totalement étouffé les offensives de Bath en seconde période. Hormis une pénalité splendide de son capitaine Spencer depuis la ligne médiane pour porter le score à 7-15 à la 49e, aucun point supplémentaire durant 30 minutes. Orphelins de Russell à la baguette de son attaque, les coups de pied avec le vent dans le dos se sont multipliés sans pour autant mettre à défaut la couverture des Chiefs.

Le jeune ailier Feyi-Waboso s’est régalé à la relance et sur l’une de ses percussions, Fisilau était rapidement au soutien pour aplatir en force. Skinner transformait et le score était alors de 14-15 à la 56e. Roots validait le bon travail du pack d’Exeter avec un nouvel essai à la 67e suite à une magnifique chistera de Tshiunza. Slade se chargeait de transformer, 21 à 15. Bath gâchait plusieurs touches dans les 22m adverses dans les dernières minutes. Sur sa dernière munition, les visiteurs voyaient Towsend chiper le ballon. Sandy Park pouvait exulter, son équipe verra les quarts de finale de Champions Cup le week-end prochain. Il lui faudra attendre demain pour savoir si Exeter affrontera Toulouse ou le Racing.