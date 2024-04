Comme en phase de poules, l’Union Bordeaux-Bègles a étrillé les Saracens (45-12). Mateo Garcia, bien placé à chaque fois, a su inscrire deux essais pour débloquer une rencontre longtemps cadenassée. Par la suite, les Girondins se sont complètement libérés, s’offrant une fin de match bien plus sereine. Nicolas Depoortere et Louis Bielle-Biarrey ont chacun inscrit un doublé. L’UBB sera au rendez-vous des quarts de finale de la Champions Cup.

La revanche a tourné court. Exceptionnelle en janvier dernier face à la bande à Farrell (55-15), l'Union Bordeaux-Bègles a remis le couvert, ce samedi en fin d'après-midi, pour filer en quart de finale de la reine des compétitions (45-12). Les Girondins ont été portés par un brillant Garcia, auteur d'un doublé, pour accrocher un nouveau succès dans cette Champions Cup. Les amis Bielle-Biarrey et Depoortère ont aussi inscrit deux essais chacun. C'est la deuxième équipe française qualifiée pour le prochain tour.

Le week-end prochain, les partenaires de Maxime Lucu recevront les Harlequins à Chaban-Delmas, pour un nouveau choc franco-anglais. Les Quins ont difficilement vaincu Glasgow (28-24), vendredi soir.

Bordeaux-Bègles a manqué d'efficacité

Dans une première période totalement favorable à Bordeaux-Bègles, les locaux ont juste oublié le réalisme pour se rendre le match plus facile. Et pourtant, la bande à Bru a visité par quatre fois l'en-but des Saracens. Mais tour à tour, Tameifuna (10e), coupable d'en-avant au moment d'aplatir, Bielle-Biarrey, par deux fois (une passe en-avant de Penaud 14e ; et un passage à vide de Buros 25e), et Depoortère (30e), pour un nouvel en-avant, ont été pris par les angles de caméra de la vidéo.

Sur le banc de touche, le staff girondin a préféré changer de stratégie en prenant les points au pied par l'intermédiaire de Lucu (3-0, 29e). Finalement, le coffre des Saracens a cédé à la suite du carton jaune écopé par Itoje (36e). Le deuxième ligne a été coupable d'un en-avant volontaire. Sur la pénaltouche qui a suivi, malgré un lancement balbutié, Romain Buros a réalisé un exploit en battant sur les appuis Lewington et Daly. Repris à cinq mètres, l'arrière a libéré le ballon pour offrir un essai en coin à Garcia (10-0, 39e).

L'UBB a réalisé vingt dernières minutes de folie

Au retour des vestiaires, Goode a essuyé un premier échec face aux perches (10-0, 44e). Six minutes plus tard, dans une action confuse, Tatafu a été servi en bout d'aile. Avant de chuter en touche, le troisième ligne a jeté le ballon vers l'arrière. Earl l'a ramené dans son propre en-but, et Garcia, opportuniste, a eu la bonne idée de l'aplatir pour s'offrir un deuxième essai (17-0, 50e).

Après avoir marqué, Garcia a fait parler sa vista. Sur un lancement en première main à la suite d'une mêlée, l'ouvreur a fait mine de jouer vers l'extérieur avant de retrouver Penaud à son intérieur. Placé dans un espace, l'ailier a parfaitement joué le deux contre un avec Depoortère (24-0, 63e). Son ami Bielle-Biarrey a pris cela comme un défi. Par le biais d'une interception, l'ailier du XV de France a répondu (31-0, 64e).

À l'image de son camarade, Depootère, sans opposition, est allé chercher un doublé sur une pénalité vite jouée à la main et un jeu dans le dos de Buros (38-0, 69e). Et malgré la réduction de l'écart de Lewington (38-5, 73e), la flèche Bielle-Biarrey, sur un ballon de contre-attaque bien négocié par Garcia, a fait parler ses jambes de feu (45-5, 76e). D'une manière anecdotique, l'ex-élément de Bordeaux-Bègles a sauvé un peu l'honneur des siens (45-12, 80e+1). Pas de quoi gâcher la fête dans les tribunes de Chaban-Delmas.