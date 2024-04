Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a annoncé que la municipalité de la Ville rose allait soutenir le projet d’agrandissement du stade Ernest-Wallon, antre du Stade toulousain. Un soutien à hauteur de 20 millions d’euros.

Il y a quelques mois, Didier Lacroix avait appelé ça "la grande mutation". En disant cela, le président du Stade toulousain évoquait la volonté du club haut-garonnais d’agrandir le stade Ernest-Wallon. Ce jeudi, ce projet a passé la seconde puisque Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, a annoncé que la municipalité toulousaine allait soutenir ce projet d’agrandissement. Au bout, un chèque de 20 millions d’euros pour les travaux.

"Très heureux d’officialiser notre soutien à hauteur de 20 millions d’euros au projet porté par le Stade toulousain et son président Didier Lacroix d’agrandissement du Stade Ernest-Wallon, a déclaré Moudenc sur ses réseaux sociaux. En tant que premiers partenaires institutionnels, j’ai souhaité que nous soyons au rendez-vous de ce projet majeur pour l’avenir du plus grand club de Rugby d’Europe, cher au cœur des Toulousains. Le travail continuera dans les prochains mois afin d’accompagner le club dans l’élaboration, le phasage puis la concrétisation de son projet, en prenant en compte notamment les aspects juridiques et économiques de celui-ci – en lien avec les attentes et besoins des habitants du quartier des Sept Deniers."

Une capacité visée de "23 000 à 24 000 personnes"

À quoi ressemblera le "nouveau Ernest-Wallon" ? Aujourd’hui, un peu moins de 19 000 spectateurs peuvent s’installer dans l’antre haut-garonnais pour assister aux rencontres. En 2027-2028, Didier Lacroix souhaite pouvoir accueillir "23 000 à 24 000 personnes". Un ajour de plusieurs milliers de personnes qui ne ferait pas de mal au club champion de France, qui enchaîne les guichets fermés à domicile.

D’autant plus que fin 2028, si les travaux se déroulent comme prévu, il sera possible de se rendre au stade en métro. Une petite révolution dans la cité toulousaine. Lors des prochaines saisons, ça va bouger du côté d’Ernest-Wallon !