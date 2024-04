La phase finale de Champions Cup débute ce week-end avec les huitièmes de finale. Comme en Challenge Cup, cinq clubs français joueront de vendredi à samedi, voici nos pronostics.

Bulls - Lyon

Sans vouloir leur porter l’œil, la mission s’annonce difficile pour les Lyonnais à Pretoria ce samedi. Les hommes de Fabien Gengenbacher, en plein dans la course au maintien en Top 14, n’ont pas encore gagné à l’extérieur cette saison. Avec le long déplacement jusqu’en Afrique du Sud, le Lou devrait délaisser la compétition européenne pour réussir à se maintenir dans l’élite. En face, les Bulls, troisièmes d’URC et sur une bonne dynamique, veulent prendre leur revanche à domicile, puisqu’ils avaient été défaits en phase de poules par Baptiste Couilloud et ses coéquipiers.

Notre pronostic : victoire des Bulls

Stormers - La Rochelle

Les hommes de Ronan O’Gara attendent cette rencontre depuis quelques mois. Les doubles champions en titre sont très attendus ce samedi face aux Stormers chez qui ils sont tombés en phase de poules. Avec la présence de Grégory Alldritt, c’est la grosse armada qui a embarqué dans l’avion direction Le Cap. Les maritimes sont bien décidés à ne pas lâcher le trophée avec l’objectif d’un triplé historique. Néanmoins, les Sud-Africains ont réalisé une très bonne première phase et pourraient en cas de victoire recevoir jusqu’en demi-finale. Grosse rencontre en perspective.

Notre pronostic : victoire du Stade Rochelais

Bordeaux-Bègles - Saracens

L’UBB a récupéré sa ligne d’arrières internationale et s’avance face aux Saracens avec de la confiance. Les Bordelais apparaissent aujourd’hui comme un vrai outsider dans cette compétition. Néanmoins, il ne faudra pas tomber dans la facilité, effacer le 14 janvier dernier et cette victoire 55-13 pour effectuer un très bon match. Owen Farrell et les Saracens ont réalisé quelques bonnes performances depuis, viendront décomplexés et avec d’autres intentions, laissant présager un grand match de phase finale.

Notre pronostic : victoire de l’UBB

Toulouse - Racing 92

Les Toulousains débarquent dans cette phase finale de Champions Cup en pleine confiance avec notamment le retour de Romain Ntamack. Tout va donc pour le mieux pour l’institution rouge et noire, deuxième du Top 14, qui fait de la Champions Cup son grand objectif, comme tous les ans. En face, le Racing 92 a connu une période de doublons très difficile et viendra (c’est la grande information) sans sa charnière Le Garrec - Gibert. Perte de poids qui pourrait largement lui faire défaut. Le Stade Toulousain devrait l’emporter à Ernest-Wallon ce dimanche.

Notre pronostic : victoire de Toulouse