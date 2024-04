À l’occasion des huitième de finale de Champions Cup, on fait un point sur les effectifs des clubs français engagés.

Lyon

Le Lou doit composer, pour ce déplacement en Afrique du Sud à Pretoria, sans Hamza Kaabèche, Sébastien Taofifenua, Joël Kpoku, Liam Allen, Dylan Cretin, Pierre-Samuel Pacheco, Joe Powell, Jean-Marc Doussain, Thibault Regard et Semi Radradra, blessés. De son côté, Killian Géraci est en reprise du collectif. Enfin, Feao Fotuaika, Félix Lambey, Romain Taofifenua, Baptiste Couilloud, Léo Berdeu, Vincent Rattez et Davit Niniashvili sont au repos ce week-end.

La Rochelle

Will Skelton, Levani Botia et Tawera Kerr-Barlow, blessés ou préservés ces dernières semaines, sont du déplacement et devraient être alignés, samedi. Georges-Henri Colombe, remplacé à la 18e minute de La Rochelle-Oyonnax samedi, a dû déclarer forfait. Le pilier droit, victime d’un coup sur le genou droit, sera absent trois semaines. Il s’agit du troisième international absent en première ligne côté maritime, après Reda Wardi et Pierre Bourgarit. Du côté des retours, Jonathan Danty a purgé sa suspension et postule au centre du terrain. Thierry Paiva, absent depuis six mois (genou), se rapproche d’un retour.

Bordeaux-Bègles

Le pilier gauche Ugo Boniface, touché à un ischio-jambier à l’entraînement, devait passer des examens médicaux jeudi matin et ne devrait pas pouvoir postuler. Maxime Lamothe et Ben Tameifuna ont été ménagés en début de semaine mais ils sont espérés au coup d’envoi. C’est aussi le cas de Tevita Tatafu. L’incertitude est plus grande pour Mahamadou Diaby, touché à la cheville lors du déplacement à Lyon. En troisième ligne, Bastien Vergnes-Taillefer est encore trop juste. Marko Gazzotti, Pierre Bochaton, Sipili Falatea, Connor Sa et Jandré Marais sont à l’infirmerie.

Toulouse

L’arrière polyvalent Blair Kinghorn (ischios) est de retour, comme son compère de la ligne de trois-quarts Dimitri Delibes (épaule) et le pilier David Ainu’u (mollet). Derrière, Thomas Ramos (crête iliaque) est très incertain. Le staff doit toujours se passer des services d’Ange Capuozzo (fracture du doigt) et Setareki Bituniyata (cheville). De leurs côtés, les avants Nepo Laulala (tendon d’Achille), Anthony Jelonch (genou), Alban Placines (genou) et Maxime Duprat (cheville) ont terminé leur saison.

Racing 92

Le demi de mêlée international tricolore Nolann Le Garrec, victime d’une commotion cérébrale le week-end dernier en Top 14 contre Clermont, ne pourra pas affronter Toulouse en huitième de finale de Champions Cup. Dès lors, c’est Clovis Le Bail qui démarrera à Ernest-Wallon et composera avec Tristan Tedder la charnière francilienne, Antoine Gibert étant toujours blessé à la cheville (entorse). Camille Chat, lui, souffre des ischio-jambiers et laissera sa place au poste de talonneur à Janick Tarrit ou Peniami Narisia. Enfin, en troisième ligne, le double champion du monde Siya Kolisi, récemment opéré de la main, revient dans le XV de départ du Racing 92.