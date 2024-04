Toujours souffrant du genou gauche, Matthieu Jalibert ne défiera pas les Saracens ce samedi soir (18h30). L'ouvreur girondin est "préservé" par le staff de l'UBB, qui ne veut pas prendre de risques en vue de la fin de saison.

Tous les artistes de l'UBB ne seront pas de sortie ce samedi soir face aux Sarries. Pour tenter d'arracher un ticket pour les quarts de finale de la Champions Cup, les Unionistes devront faire sans Matthieu Jalibert. Victime d'un entorse du genou gauche avec les Bleus contre l'Italie lors du dernier Tournoi, l'ouvreur de 25 ans avait réussi à revenir plus vite que prévu pour défier Toulouse, un mois plus tard. Il avait dû laisser les siens à la 54ème minute après un coup sur son articulation qui a ravivé la douleur.

Pas dans le groupe pour affronter Lyon le week-end dernier, Jalibert ne le sera pas non plus contre les Saracens selon nos confrères de Sud Ouest. L'international français a repris le chemin de l'entraînement cette semaine, mais les premières foulées n'ont pas accouché de résultats assez positifs. L'envie de jouer ce huitième de finale était là pour le numéro dix, mais le staff de l'UBB ne veut pas prendre de risques avec un de ses meilleurs éléments, si ce n'est le meilleur.

En cas de qualification samedi soir, Bordeaux-Bègles devrait tout de même pouvoir compter sur son meneur de jeu pour les quarts de finale. Pour rappel, les joueurs de Yannick Bru croiseront le fer avec le vainqueur du match qui oppose les Harlequins aux Warriors de Glasgow, qui se dispute ce vendredi soir.

Garcia portera le numéro dix face aux Sarries

Il y a trois mois, Matthieu Jalibert avait régalé Chaban-Delmas face à ces mêmes Anglais lors de l'épatant succès unioniste sur le score de 55-15. Pour ce match à élimination directe, ce sera donc Matéo Garcia (21 ans) qui portera la tunique floquée du numéro dix sur la pelouse de Chaban-Delmas. Ce sera sa onzième titularisation de la saison.

Toujours au sujet de la ligne arrière, toutes les autres étoiles devraient, elles, bien être là. On pense ici à Damian Penaud et Nicolas Depoortere (ménagés la semaine passée à Lyon), ainsi que Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana et Maxime Lucu.