Ce jeudi, Ugo Mola s'est exprimé sur l'état physique de Thomas Ramos. Les sensations de l'ouvreur ou arrière haut-garonnais sont "positives" mais "aucun risque" ne sera pris de la part du staff des Rouge et Noir.

C'est une des questions qui est dans toutes les bouches des supporters toulousains cette semaine. Touché à la crête iliaque le 24 mars dernier contre Bordeaux-Bègles, Thomas Ramos sera-t-il sur la pelouse d'Ernest-Wallon ce dimanche après-midi ? L'international français a débuté une course contre-la-montre depuis plus d'une semaine pour préserver une chance d'affronter le Racing 92.

Ce jeudi, Ugo Mola a donné des nouvelles de son joueur : "Il est dans sa phase de reprise. Quant à sa présence sur la feuille de match, la décision sera prise en fin de semaine car nous sommes à quatre jours de la rencontre. Ce qui est certain, c'est que nous ne prendrons pas de risque. Même si un match couperet contre le Racing nous attend, nous sommes en avril. Prendre le risque de perdre Thomas serait une connerie."

La prudence prendra donc le pas sur l'envie du côté du Stade toulousian a priori. Le manager des Rouge et Noir a ensuite poursuivi : "Ses sensations sont très positives. Ce sont les siennes. On essaie de gérer au mieux l'impatience du joueur, le risque d'aggraver la chose et la fait de faire revenir à la compétition un joueur en pleine possession de ses moyens."

Ntamack titulaire à l'ouverture ?

Auteur d'une entrée fracassante contre la Section paloise samedi dernier (il a joué environ 25 minutes), Romain Ntamack a impressionné pour sa première sortie après huit mois d'absence.

L'ouvreur postule donc pour une place dans le quinze de départ haut-garonnais face aux Franciliens. Ugo Mola l'a rappelé en conférence de presse, "6 joueurs ont joué en numéro dix depuis le début de la saison." Les interrogations prendront fin ce vendredi aux alentours de 13 heures, puisque la composition du Stade toulousain sera dévoilée.

Pour évoluer à l'ouverture, le staff champion de France peut également compter sur Antoine Dupont, Blaur Kinghorn (de retour à l'entraînement cette semaine), et Juan-Cruz Mallia (excellent pendant les doublons).