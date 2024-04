Victime d’une commotion cérébrale samedi soir face à Clermont, le demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec (21 ans, 5 sélections) manquera ce week-end le choc de Champions Cup, face au Stade toulousain.

Nolann Le Garrec, victime d’une commotion cérébrale la semaine dernière contre Clermont, sera bel et bien forfait pour le huitième-de-finale de Champions Cup, prévu ce week-end à Toulouse. Au crépuscule de la dernière rencontre face aux Jaunards (26-10), le manager anglais Stuart Lancaster s’était pourtant donné le temps de la réflexion, concernant l’un de ses leaders de jeu : "Nolann va suivre le protocole mis en place, disait-il samedi soir, dans les entrailles de Paris-La Défense-Arena. On est à huit jours de la rencontre face à Toulouse et on verra bien comment ça se passe." Le boss francilien a également précisé qu’en cas de qualification face au champion de France en titre, son jeune international sera bien disponible.

Gibert manque aussi à l’appel

Après avoir rencontré un neurologue indépendant mardi matin à Paris, Nolann Le Garrec n’a pourtant pas été considéré comme opérationnel et manquera donc un face à face tant attendu avec Antoine Dupont, auquel il avait pour rappel brillamment succédé lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

En l’absence du Breton, c’est donc l’ancien Palois Clovis Le Bail qui devrait occuper le poste de numéro 9 et former avec Tristan Tedder la charnière francilienne, l’offensif Antoine Gibert s’étant blessé à la cheville (entorse) samedi soir, face à l’ASMCA. Camille Chat, en délicatesse avec ses ischio-jambiers, est également forfait.