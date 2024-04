Le Leinster affronte le club anglais de Leicester ce samedi 6 avril à l’Aviva Stadium en huitième de finale de Champions Cup. Avant de suivre cette confrontation, rapide retour sur l’état de forme du club quatre fois vainqueur de la compétition.

Comme tous les ans, le Leinster entre dans la période cruciale de sa saison, son grand objectif à partir du mois d’avril, les phases finales de Champions Cup. Si les Irlandais ont échoué face à La Rochelle en finale ces deux dernières années, ils apparaissent une nouvelle fois comme les grands favoris au titre cette année.

Une équipe en grande forme…

Une fois n’est pas coutume, la saison du Leinster se déroule jusqu’à présent à merveille. James Ryan et ses coéquipiers n’ont été défaits que deux fois depuis la reprise en octobre, en United Rugby Championship face à Glasgow et à l’Ulster, et avec des équipes largement remaniées. Car on le sait, ce championnat est loin d’être la priorité du club irlandais. Premiers de leur poule en Champions Cup avec notamment une victoire en terre rochelaise lors de la première journée, les hommes de Leo Cullen recevront donc jusqu’en demi-finale en cas de victoire. Le Leinster n’a tout simplement plus perdu depuis le 13 janvier.

Qui profite du retour des internationaux

Les internationaux victorieux du Tournoi des Six Nations face à l’Ecosse le 16 mars dernier ont profité de deux semaines de repos après leur sacre. van der Flier, Lowe, McCarthy ou encore Gibson-Park ont donc tous rejoué avec leur club ce week-end à domicile face aux Bulls de Pretoria dans le cadre de la 13e journée d’URC. Un retour soigné et une écrasante victoire 47-14 qui rappelle qu’il faudra compter sur eux pour la fin de la saison. Le Leinster récupère donc sa colonie d’internationaux au moment opportun et comme d’habitude, les Leinstermen, avec un temps de jeu minime en club, devraient arriver en phases finales avec plus de fraîcheur que leurs adversaires.

Néanmoins le constat est le même depuis deux saisons. Les joueurs irlandais semblent injouables et échouent pourtant en finale. La question est désormais de savoir s’ils pourront parvenir au bout cette année.

"Nous arrivons à la fin d’une saison importante. La seule façon de savoir si la saison est réussie ou non, ce sont les trophées. Nous avons déjà été dans cette situation et nous n’avons pas réussi" affirme l’ailier James Lowe pour The Irish Time. Première bonne nouvelle pour lui et ses coéquipiers, ils ne pourront pas tomber sur La Rochelle en finale, les deux équipes ne pouvant se rencontrer qu’en quart de finale, un signe du destin non négligeable.