Zack Holmes ne sera pas conservé par l’Union Bordeaux-Bègles à la fin de la saison. Le demi d’ouverture australien est donc sur le marché et plusieurs clubs et Top 14 et Pro D2 se sont manifestés.

En fin de contrat avec l’UBB et sur le départ, Zack Holmes (33 ans) garde une belle cote sur le marché. L’ouvreur australien, passé par La Rochelle et Toulouse, a été récemment démarché par plusieurs clubs français : après Oyonnax, c’est Agen qui espère enrôler l’ancien international à 7 australien qui compte 168 matchs dans l’élite. Le SUA suit plusieurs autres pistes de demis d’ouverture non-Jiff et s’est vu proposer des jeunes Français en manque de temps de jeu. À trente-trois ans, Zack Holmes offre tout de même certaines garanties pour un club oscillant entre le Pro D2 et le Top 14. Club le plus actif sur le marché des mutations, Montpellier a obtenu l’accord de deux finisseurs réputés : l’ailier sud-africain Madosh Tambwe et l’arrière néo-zélandais Joshua Moorby.https://t.co/eZSUn9yhk5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 1, 2024 Un profil polyvalent Depuis son arrivée en France en 2015, l’Australien a su tenir la baraque dans chaque club où il est passé, de La Rochelle (2015-2017) à Bordeaux-Bègles (2022-2024) en pensant par Toulouse (2017-2022). Cette saison, Zack Holmes a encore prouvé qu’il pouvait faire plus que dépanner en l’absence de Matthieu Jalibert. Avec douze matchs disputés, l’ancien rochelais est souvent entré en cours de match. Son profil polyvalent, il est capable de jouer centre et arrière, est un grand avantage alors que l’Australien arrive au crépuscule de sa carrière.