Pour son huitième de finale de Champions Cup dimanche face au Racing 92, le Stade toulousain va récupérer plusieurs joueurs importants, dont Blair Kinghorn et David Ainu’u. En revanche, une grosse incertitude plane toujours autour de Thomas Ramos, touché à la crête iliaque.

Dimanche après-midi, le Stade toulousain va recevoir le Racing 92 en huitième de finale de Champions Cup à Ernest-Wallon. Un premier match éliminatoire de la saison pour lequel le champion de France en titre devrait récupérer quelques armes. En effet, et c’est la bonne nouvelle du début de semaine, plusieurs joueurs ont effectué leur retour, à commencer par l’arrière international écossais Blair Kinghorn, lequel avait déclaré forfait pour les deux derniers matchs de Top 14 en raison d’une blessure aux ischios. Il postule donc pour le rendez-vous à venir, comme le pilier polyvalent David Ainu’u (mollet) et l’ailier Dimitri Delibes (épaule), qui ont également repris l’entraînement à 100 %.

Ramos testé dans la semaine ?

En revanche, un énorme doute entoure toujours le cas de Thomas Ramos. L’arrière ou ouvreur international a été victime d’une grosse contusion au niveau de la crête iliaque il y a neuf jours sur le terrain de l’Union Bordeaux-Bègles. Pour l’heure, il n’a pas encore remis un pied sur le terrain puisque le staff médical a axé son travail sur la récupération le concernant. Jusque-là, son évolution est considérée positive et l’encadrement veut profiter de la programmation dominicale du match pour laisser une petite chance de postuler. Il sera donc de nouveau testé plus tard dans la semaine, avant de prendre une décision définitive.

Romain Ntamack a fait son retour à la compétition samedi dernier, contre Pau, en disputant les vingt-trois dernières minutes. Sa performance n'est pas passée inaperçue puisqu'il est déjà apparu frais et à l'aise dans le jeu. Et c'est d'autant plus encourageant que ses testings (ateliers pour tester ses sensations), passés lundi et mardi matin, se sont avérés très positifs. Il existe une forte probabilité pour qu'il figure sur la feuille de match dimanche.

Pour le reste, les Rouge et Noir doivent toujours se passer des services d’Ange Capuozzo (doigt) ou Setareki Bituniyata (cheville). De leurs côtés, Nepo Laulala (tendon d’Achille), Anthony Jelonch (genou), Alban Placines (genou) et Maxime Duprat (cheville) ont terminé leur saison.

À noter que l’équipe stadiste devra s’adapter pour effectuer sa mise en place de veille de match puisque le club partage le Stade d’Ernest-Wallon avec les treizistes du TO XIII, lesquels jouent à domicile… samedi après-midi. Du coup, les hommes d’Ugo Mola devraient faire leur dernière séance dans la matinée. Une question qui se pose aussi pour les Racingmen qui ont prévu d’arriver dans la ville rose samedi matin.