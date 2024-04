Les supporters de Perpignan vont se déplacer en nombre à Montpellier, lors de la 22ème journée de Top 14, fin avril. L'une des tribunes du GGL Stadium est déjà pleine où 2000 Catalans sont attendus.

La furia catalane devrait débouler à Montpellier. Plus de 2000 supporters de Perpignan sont attendus au GGL Stadium, lors de la 22ème journée de Top 14 (week-end du 27-28 avril), selon les informations d'Actu Perpignan. La tribune Twickenham du GGL Stadium est d'ailleurs pleine alors que le match n'aura lieu qu'à la fin du mois. Neuvième du Top 14, l'Usap reste sur quatre succès sur les cinq derniers matchs dont une victoire éclatante face à Castres. Portés par le public massif d'Aimé-Giral, les hommes de Franck Azéma ambitionneront une troisième victoire à l'extérieur, sur la pelouse de Montpellier, après s'être déjà imposés à Castres et Oyonnax.

Vers un guichets fermés contre Lyon ?

Mais avant le déplacement dans l'Hérault, les Perpignanais devront confirmer leur belle dynamique face à un autre concurrent pour le maintien : Lyon. En Catalogne, les coéquipiers de Tom Écochard pourraient mettre les Lyonnais à plus d'une victoire d'écart et ainsi espérer encore plus un maintien sans passer par les barrages. Dans ce contexte, le stade Aimé-Giral devrait afficher guichets fermés pour la réception du Lou.