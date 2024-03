L’Usap n’en finit plus de gagner. Cette fois c’est Castres qui a subi la loi des Catalans qui s’imposent 43 à 12. Les hommes de Franck Azéma enchaînent une troisième victoire et ont fait un grand pas dans la course au maintien avec ce succès bonifié.

C’est une équipe de Castres malade qui restait sur trois défaites consécutives en Top 14 qui se présentait ce samedi après-midi à Aimé-Giral. Face à une équipe de l’Usap en pleine bourre, forte de deux succès consécutifs, les hommes de Jeremy Davidson savaient qu’ils allaient avoir fort à faire et que la tâche ne serait pas simple. L'USAP a régalé le stade face à Castres avec pas moins de 7 essais inscrits \ud83d\ude0d



Le film du match : https://t.co/jeDd7vVCQw pic.twitter.com/IxOPhgP0vr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 30, 2024 Un carton jaune qui change tout En plein doute, les Castrais débutaient le match avec de grosses imprécisions. Plusieurs passes étaient manquées de la part des joueurs du CO. Une opportunité en or dont profitaient les Catalans, à l’offensive depuis le début de la rencontre. Peu avant le quart d’heure de jeu, le jeu de passes de la gauche vers la droite des Perpignanais permettait aux locaux d’inscrire les premiers points de la rencontre. La percussion de Veredamu permettait à son équipe de mener rapidement. Menés, les Tarnais n’avaient plus besoin de se mettre la pression. Les partenaires de Pierre Popelin se libéraient au fur et à mesure de la rencontre. Un premier essai refusé en raison d’un manque de contrôle du ballon avant une égalisation logique à la 27ème minute de jeu. Là aussi, le jeu collectif était récompensé. Maravat, bien inspiré, permettait aux Tarnais de reprendre les devants. Mais le tournant du match intervenait à dix minutes de la pause. Alors qu’ils commençaient à prendre le contrôle du match, les Castrais se retrouvaient à 14. En raison d’un en-avant volontaire de Pierre Popelin. Ce dernier était sanctionné d’un carton jaune. Perpignan n’en demandait pas moins pour inscrire coup sur coup, deux essais en cinq minutes. 4 essais en 15 minutes À la pause, le score était de 17 à 7 pour les locaux. Après 15 minutes de repos, il n’était pas impossible d’imaginer Castres revenir sur la pelouse avec de nouvelles intentions. Seulement voilà, l’USAP avait pour objectif de profiter au maximum de sa supériorité numérique. Un super 50 : 22 de Mcintyre permettait aux locaux d’être à l’attaque après seulement quelques secondes en deuxième période. Ruiz n’en demandait pas tant pour aller alourdir le score après seulement deux petites minutes. Ce quatrième essai n’était que le premier d’une longue série pour les Perpignanais. Les Catalans allaient inscrire trois essais supplémentaires en seulement dix minutes portant le score de 22-7 à 43-7. Le score et le bonus offensif étaient acquis pour les Catalans qui obtenaient une dixième victoire cette saison en Top 14 sur le score de 43-12. A lire aussi : Top 14 – Le baromètre de Perpignan – Castres : Jake McIntyre et Jacobus Van Tonder au sommet, Vilimoni Botitu et Pierre Colonna emportés À la pause, Gauthier Maravat expliquait au micro du diffuseur Canal +, vouloir "corriger les gros soucis de défense." Les Tarnais savent sur quoi ils vont devoir mettre l’accent dans les prochains jours à l’entraînement.