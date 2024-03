Dans une partie où Toulon a claqué Bayonne à Anoeta (44 à 10), de nombreux Varois se sont montrés à leur avantage. Parmi eux, Baptiste Serin a bien fêté son retour en tant que titulaire. À l’image de Matis Perchaud, les Basques sont passés à côté de leur match.

Les tops

Baptiste Serin

Qu’est-ce qu’il fait du bien à cette équipe et son retour arrive au meilleur moment pour le RCT. Entré en jeu la semaine dernière, il est cette fois titulaire et son apport est impressionnant. Évidemment c’est plus simple derrière un paquet d’avant dominant, mais il est excellent dans la conduite du jeu. Il sait donner de l’air aux siens par son jeu au pied. 44 mètres parcourus, 2 défenseurs battus et un franchissement, une feuille de "stats" bien noircie en somme. Cerise sur le gâteau, il contre Camille Lopez et s’offre un essai en solitaire.

Auteur d'une partition de très haut niveau, Toulon a surclassé Bayonne à la Reale Arena de San Sebastian. Le RCT s'installe un peu plus dans le top 6.



Beka Gigashvili

Bon sur ses fondamentaux, il pousse son vis à vis à la faute en mêlée et est en plus très à l’aise dans le jeu. En première mi-temps il perce la défense bayonnaise sur plusieurs mètres. Solide en défense il termine la rencontre avec six plaquages pour zéro manqué. Il soigne en plus sa feuille de match avec 22 mètres parcourus ballon en main.

Gabin Villière

C’est ce Villière qu’on aime voir ! Casque bien vissé sur la tête il n’hésite pas à mettre la tête là où certains ne posent pas les mains. Il est récompensé deux fois pour des bons grattages et permet aux siens de s’envoler au score. Il ne manque en plus aucun de ses cinq plaquages. De l’autre côté du terrain il ne touche certes pas énormément le cuir, mais parvient à franchir sur une de ses munitions. Le RCT aura besoin de cette version de lui pour cette fin de saison.

Duncan Paia’aua

Quel match du Samoan ! D’abord son essai qui lance parfaitement Toulon. Il profite de la mauvaise passe de Perchaud pour intercepter et filer derrière la ligne 50 mètres plus loin. Pour le reste il est resté sur sa lancée. Pas toujours en réussite depuis son arrivée dans le Var, il a cette fois fait une excellente notamment en attaque. 54 mètres parcourus, 3 défenseurs battus et un franchissement, de quoi donner le tournis aux défenseurs basques. Il fait en plus 7 plaquages et en manque 0.

Les flops

Matis Perchaud

Il se fait intercepter au centre du terrain et envoie Duncan Paia’aua derrière la ligne. Derrière il n’arrive pas à hausser son niveau et souffre de la comparaison avec Beka Gigashvili, qui le domine notamment en mêlée fermée. Dans un pack dominé il n’a pas su être aussi percutant qu’à son habitude.

Guillaume Rouet

Pas aidé par son pack dominé, il ne se montre pas à son avantage. Il est pénalisé en première mi-temps et peut faire mieux sur certaines situations. Sur le peu de temps forts de son équipe il conduit mal le camion et ne parvient pas à soulager les siens par son jeu au pied. Remplacé à la 57ème minute par Maxime Machenaud, il termine sa rencontre avec seulement deux plaquages.

Uzair Cassiem

Son match est loin d’être catastrophique, mais on peut en attendre plus de ce joueur tant il est capable de bonnes performances. En attaque, il n’a jamais su trouver la faille dans la bonne défense varoise et n’avance que de 15 mètres avec le ballon sous le coude, il manque en plus un plaquage. Il devra faire mieux dans une fin de championnat qui s’annonce tendue au Pays Basque.