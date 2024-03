Auteur d'un Mondial spectaculaire, Ardie Savea, qui joue au Japon, appelle à l'évolution de la règle d'éligibilité pour la Nouvelle-Zélande.

Ardie Savea fut l'un des hommes de ce Mondial 2023. Le troisième ligne centre de la Nouvelle-Zélande, à 30 ans, est apparu au sommet de sa forme. Il a d'ailleurs été nommé meilleur joueur du monde World Rugby. Après la finale perdue face à l'Afrique du Sud, il a quitté pour la première fois son pays pour rejoindre le Japon, championnat dans lequel il évolue depuis avec brio. Ce qui, à l'heure actuelle, l'empêche de porter le maillot des All Blacks. "C'est fou à quel point le monde évolue et notre sport se développe dans différents pays, a témoigné le joueur des Kobe Steelers. Je joue contre une multitude de joueurs au style différents, et c'est rafraîchissant. En Nouvelle-Zélande, je ne jouais que contre des équipes néo-zélandaises et australiennes. C'est l'aspect le plus intéressant quand on joue à l'étranger : j'affronte des gars venant d'Afrique du Sud, du Pacifique comme les Tonga ou les Samoa, des Japonais, des Australiens..."

Je ne dis pas que ça doit changer drastiquement, mais...

C'est pourquoi Ardie Savea appelle à un changement sur la règle d'éligibilité à la sélection néo-zélandaise : "Les choses changent vite. Ce qui a marché il y a dix ou quinze ans peut ne pas marcher aujourd'hui. Il nous faut juste être innovants et intelligents sur les changements à apporter." Et l'ancien Hurricane d'appuyer son argument avec l'exemple des Springboks, deux fois champions du monde : "Le pays qui a prouvé que ça marche, c'est l'Afrique du Sud. Et ça nous aide. La majeure partie de leurs joueurs évolue à l'étranger et ensemble, ils remportent la Coupe du monde. Je ne dis pas que ça doit changer drastiquement mais des choses doivent évoluer et grandir."

Pour rappel, les règles d'éligibilité en Nouvelle-Zélande, comme l'Irlande et l'Angleterre, sont strictes : seuls les joueurs évoluant au pays peuvent postuler pour la sélection. Quant à l'Australie et le pays de Galles, différentes conditions et exceptions ont été ajoutées à cela.