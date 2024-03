Malgré une belle frayeur contre Oyonnax – revenu de 28-0 à 28-21 mais finalement battu 40-21 – et un Stade rochelais encore une fois à deux visages, Romain Carmignani préfère voir le verre à moitié plein. L’entraîneur des avants apprécie ce bonus offensif avant de basculer sur le 8e de finale de Coupe des Champions face aux Stormers.

Dans quel état d’esprit êtes-vous, à chaud, en sortant des vestiaires, après ce match où vous êtes passés par bien des émotions ?

Je regardais sur le téléphone le classement du Top 14. On est 4e, ce soir. Malgré une saison marquée par des moments où l’on a manqué de constance et de concentration, on est toujours en vie. On est bien présents dans ce Top 14 avant de commencer notre campagne européenne. On fait une première mi-temps aboutie (28-0). Après, on se relâche, clairement. Vous l’avez tous vu, de toute façon. Je retiens le caractère sur la fin de rencontre et la volonté de prendre le point de bonus. Ça, c’est positif.

Un point de bonus acquis une première fois dès la 20e minute mais qu’il a fallu défendre jusqu’à la dernière seconde…

C’est le rugby, il n’y a jamais rien de parfait. On est très contents de cette performance. Nous, les techniciens, on est beaucoup sur le détail et la précision. Oui, sur ce match, il y a beaucoup de choses à dire…

Vous pensez à l’indiscipline, par exemple ? La Rochelle a enchaîné les fautes aux alentours de la demi-heure de jeu…

Six fautes de suite, oui. C’est rare car on est l’équipe la plus disciplinée du championnat. Quand tu subis dans ce sport, tu fais des fautes, tu es sous pression, tu prends des essais faciles. Oyo a marqué trois essais ce soir, félicitations à eux. Il y a eu une super entrée de leur numéro 9 (Jonathan Ruru), qui a mis beaucoup de jus. Nous, la rentrée de nos finisseurs a été un peu moins bonne. Mais les mots de Ronan (O’Gara, le manager, NDLR) ce soir, c’est qu’on est 4e du Top 14 et tout est possible ! On a gagné, on a fait le job. On s’en va à Cape Town pour jouer notre titre européen.

À quoi va ressembler votre semaine, avant d’affronter les Stormers samedi, en 8e de finale de la Coupe des Champions ?

Un lundi classique. On s’entraîne mardi ici et on part après. On a notre mercredi « off », une journée d’entraînement jeudi et la mise en place vendredi.

Vous partez plus tard que la première fois, en décembre, lors du match de poules…

On était parti le dimanche. On prend le parti de partir plus tard car on a un vol direct Paris-Le Cap. On était passés par Johannesburg la première fois. Là, on a besoin de bosser ici, de capitaliser.

Est-ce un avantage de connaître les lieux ?

Carrément. On est dans le même hôtel. Ce sera la même routine. C’est assez confortable pour les joueurs.

Est-ce un casse-tête pour le staff de savoir qui embarquer dans l’avion ?

Non, c’est assez clair. Après, on a des petits bobos…

Quelles sont les premières nouvelles pour Teddy Iribaren, Georges-Henri Colombe et Thomas Berjon ?

Teddy a une plaie au visage, Georges a pris un coup sur le genou. Thomas, c’est un problème musculaire. On en saura plus demain et lundi matin. On ne s’en va que mardi en début d’après-midi en Afrique-du-Sud, on a le temps de faire un état des lieux.

Blessés ces dernières semaines, Will Skelton, Levani Botia et Tawera Kerr-Barlow seront-ils du voyage ?

Oui, ils seront avec nous.