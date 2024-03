Joey Carbery s’est exprimé sur sa future arrivée à Bordeaux-Bègles, la saison prochaine. L’ouvreur du Munster (28 ans ; 38 sélections) explique notamment qu’il ne figurait plus dans les plans de l’Irlande et que l’opportunité de l’UBB ne pouvait pas se manquer.

Joey Carbery se projette déjà sur son départ du Munster. Après six saisons passées du côté de Limerick, le demi d’ouverture irlandais (28 ans ; 38 sélections) prendra la direction de Bordeaux-Bègles à l’issue de la saison. Comme Jonathan Sexton avant lui, Carbery découvrira le championnat de France et tentera notamment d’être plus qu’une doublure de Matthieu Jalibert. Dans un entretien accordé à RTE, une chaîne de télévision irlandaise, l’ancien Leinsterman s’est expliqué sur les raisons de son prochain départ.

"Je ne voulais pas nécessairement quitter le système irlandais. Mais après n’avoir pas été sélectionné pour la Coupe du monde et le Tournoi des 6 Nations, ce n’était pas agréable d’être mis sûr le côté. Je vis cette opportunité comme un nouveau départ, je ne pouvais pas passer à côté".

L’année dernière, je n’appréciais plus de jouer au rugby

Dépassé par Jack Crowley au poste d’ouvreur, tant en club qu’en sélection, Joey Carbery espérera relancer sa carrière du côté de la Gironde. Surtout, l’Irlandais cherchera un second souffle après avoir vécu des derniers mois difficiles. "Il fut un temps l’année dernière où je n’appréciais vraiment pas le rugby et donc je pense que ce départ est exactement ce dont j’ai besoin", a ajouté Carbery. "C’est un endroit difficile à quitter, mais c’est aussi une opportunité tellement excitante". Aux côtés de l’Irlandais, Mathis Perchaud (Bayonne), Enzo Reybier (Oyonnax), Jonny Gray (Exeter), Lachlan Swinton (Waratahs) et Rohan Janse Van Rensburg (Sharks) se sont également engagés avec l’UBB.