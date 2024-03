Le Stade montois officialise ce lundi le départ de Julien Tastet, pressenti au Stade français, et annonce la prolongation du manager Patrick Milhet, des entraîneurs Stéphane Prosper et Frédéric Urruty, ainsi que du préparateur physique Laurent Arbo.

C'est la période des annonces, pour le Stade montois. En effet, après le pilier Gheorghe Gajion et le demi d'ouverture Joris Pialot, qui seront montois jusqu'en 2026, ce sont trois membres du staff qui prolongent l'aventure. D'abord, le manager Patrick Milhet se voit récompensé des bonnes prestations de son équipe depuis trois saisons. Et les entraîneurs Stéphane Prosper et Frédéric Urruty vont continuer leurs missions respectives auprès du mouvement général et des trois-quarts. Enfin, le préparateur physique Laurent Arbo est lui aussi renouvelé.

Cependant, le staff landais va perdre un élément. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Julien Tastet va, c'est désormais officiel, quitter son club de toujours. Il est pressenti du côté du Stade français, où il prendrait en charge la touche de l'équipe fanion et des espoirs.