Le coup de sifflet final de la rencontre Clermont - Pau a été vécu comme une libération pour les plus fervents supporters de l’ASM. Christophe Urios a notamment communié avec les aficionados clermontois, quatre-vingt minutes après un refus de certains d'encourager leurs joueurs.

Un cri libérateur. Dès le coup de sifflet final de M. Cayre, arbitre de Clermont - Pau, les Mordus Jaune & Bleu ont laissé exploser leur soulagement après quatre-vingt minutes de tension. "Qu'elle fait du bien celle-ci" soufflait Alexis Rabier, président de l'association, tapant avec furie sur son tambour. Car les Clermontois ont été les plus entreprenants, dominants et joueurs face à la Section paloise. Punis par deux passes suicidaires, les Jaunards n'ont jamais pu s'échapper complètement d'un retour béarnais.

Sur le dernier essai de Youri Delhommel, Émilien Gailleton se précipitait d'ailleurs pour donner le ballon de la transformation à Joe Simmonds, espérant que l'Anglais s'empresse de taper pour jouer la gagne sur le renvoi. Mais il n'en fut rien et le Michelin a enfin revu des gladiateurs vainqueurs, un mois et demi après la dernière victoire de l’ASM, face à Lyon.

Une action "nécessaire, mais pas méchante"

Une victoire capitale, donc, qui projette l’ASM à trois points du top 6 et à cinq points d'avance sur le treizième (Montpellier). Signe de cette rencontre pas comme les autres, plusieurs associations de supporters de l’ASM avaient décidé de rester silencieuses pour les cinq premières minutes. Situés en "pesage", juste derrière les poteaux du stade Marcel-Michelin, les Mordus Jaune & Bleu font partie de ce quatuor d’associations qui ont décidé de taper du poing sur la table.

Clermont en avait besoin ! Après quatre matchs sans gagner, les Jaunards battent Pau et se donnent un peu d'air.#ASMSP

Le film du match > https://t.co/IBhaWPFJuv pic.twitter.com/zQNNHCm4m4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 23, 2024

D’habitude si bruyants avant, pendant et après chaque rencontre des Jaunards, les "ultras" de l’ASM étaient cette fois bras croisés, regardant avec attention mais sans encouragement l’entrée des joueurs sur le pré. Interrogé, le président des Mordus, Alexis Rabier, expliquait les raisons de cette initiative historique. "On est inquiets, on a peur de descendre, donc on veut montrer à nos joueurs qu’on est là, je pense qu’ils le savent, simplement on doit aussi montrer cette inquiétude. On a choisi de ne pas faire de bruit pendant cinq minutes, c’est une durée symbolique. On est déçus, mais pas en colère. Dès l’entame de la rencontre, on pensait que c’était un bon moment pour cette initiative, mais à la 6ème minute, bien sûr qu’on tapera comme des fous sur nos tambours comme on le fait toute l’année".

Devant les tambours démunis de batteurs, un autre membre des Mordus estimait lui que cette action "était nécessaire, on veut se faire entendre. Cela nous fait un peu mal de ne pas taper et encourager nos joueurs. Mais on est des supporters avec une âme, on est des vrais supporters, on sera toujours là dans les années à venir, peu importe ce qu’il se passe". Quelques jours avant la rencontre, déjà, plusieurs représentants d’associations de supporters avaient exprimé leur inquiétude quant à la situation de leur club de cœur.

Clermont reçoit Pau (samedi, 17 heures) dans un contexte miné par quatre matchs sans victoire de suite, et avec seulement trois points d’avance sur Perpignan, barragiste. \ud83d\udd35?https://t.co/nJdeCG6KtJ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 20, 2024

Notre but est que les dirigeants et les joueurs soient sensibles à cela

Mais en parallèle de cet appel à la mobilisation silencieuse en début de match, plusieurs chants ont commencé à partir de la tribune Phliponeau. "Si Clermont marque avant la cinquième minute, on applaudira un petit peu et on empêchera personne de célébrer. Notre but est que les dirigeants soient sensibles à cela". Malheureusement pour ces passionnés auvergnats, la Section paloise est venue glacer le Michelin seulement une minute après que les tambours se sont remis à battre. Émilien Gailleton a en effet conclu une action d’école pour donner les premiers points de la rencontre aux Béarnais.

Mais après une domination globale de l’ASM, Christophe Urios est venu se présenter devant ces fidèles clermontois, grand sourire aux lèvres. "Je n'ai pas l'impression que le dernier essai soit valable mais peu importe (rires). J'ai dit à Christophe Urios que notre intention n'était pas méchante, il m'a répondu qu'on avait eu raison". Tambours ou non, Clermont a assuré l'essentiel et retrouve enfin le sourire.