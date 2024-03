Après les compositions probables ce jeudi soir, découvrez, grâce à la rédaction Midi Olympique, le point sur les infirmeries de tous les effectifs de Top 14, juste avant le début de la 19ème journée du championnat.

Toulon

Tout le monde est presque sur le pont. Ben White (Écosse), Paolo Garbisi (Italie), Charles Ollivon et Esteban Abadie (France) sont rentrés du Tournoi des 6 Nations. Serin (épaule) est disponible et doit apporter en sortie de banc. Fainga’anuku est remis de sa commotion. Gros (cervicales) s’entraîne normalement et il reprendra la compétition courant avril. Étrillard (tendon d’Achille), Isa (cuisse) et Waisea (épaule) sont sur le flanc. Rayan Rebbadj est parti en stage avec France VII.

Montpellier

Le trois-quarts centre Geoffrey Doumayrou, touché aux adducteurs contre la Rochelle début février et forfait face à Bordeaux-Bègles lors de la dernière journée, a pleinement repris et postule à une place dans le groupe. Le centre Jan Serfontein et le deuxième ligne Florian Verhaeghe, dernièrement touchés à une cheville, sont sur le chemin du retour.

Oyonnax

Après le retour du centre Chris Farrell à Clermont, la situation a quelque peu évolué à la faveur de la courte trêve. À leur tour, le demi de mêlée Jonathan Ruru (cheville) et l’arrière Daren Sweetnam (commotion) vont pouvoir réintégrer le groupe. Un ultime contrôle décidera s’ils peuvent le faire face à Perpignan. L’ailier Joe Ravouvou a lui aussi repris l’entraînement. Plusieurs joueurs demeurent indisponibles, à commencer par les troisième ligne Filimo Taofifenua (épaule) et Wandrille Picault (tendon d’Achille), récemment opérés, le deuxième ligne Kevin Kornath et le pilier Ali Oz, qui poursuivent leur convalescence.

Perpignan

Le capitaine Jeronimo De la Fuente manquera toujours à l’appel suite à sa blessure aux ischios contre Toulon. So’otala Fa’aso’o (déchirure) n’est plus très loin d’un retour et sa présence est souhaitée pour la réception de Castres la semaine prochaine. Jacobus Van Tonder se remet d’un choc aux côtes. Pas de fracture pour le troisième ligne, qui pourrait postuler selon les derniers tests. Pietro Ceccarelli est apte pour le déplacement à Oyonnax et sera à la disposition du groupe, tandis que le deuxième ligne Victor Moreaux reste en convalescence.

Castres

Le CO va récupérer ses deux ailiers Nathanaël Hulleu et Filipo Nakosi qui lui ont tant fait défaut ces dernières semaines. Julien Dumora (pied) et Geoffrey Palis (genou) sont toujours à l’infirmerie. Martin Laveau souffrait des ischio-jambiers. Nakarawa, revenu aux Fidji pour un deuil familial, sera de retour. Ardron, aussi, revient dans le XV de départ après une commotion. Cope, après son gros K.-O. à Lyon, est au repos.

Racing 92

Pour ce déplacement plus qu’important à Castres, le manager anglais Stuart Lancaster devrait pouvoir compter sur les retours à la compétition de ses internationaux français (Nolann Le Garrec, Cameron Woki, Antoine Gibert et Gaël Fickou) et gallois (Will Rowlands) quand le pilier Thomas Laclayat, longtemps blessé aux côtes, pourrait revenir sur le banc de touche. À noter que Siya Kolisi, blessé à une main contre l’UBB, est de son côté toujours indisponible. Wenceslas Lauret, en phase de reprise, est incertain.

Clermont

L’ailier Alivereti Raka souffrait du genou gauche mais devrait bien être disponible face à Pau, a l’inverse du centre Pierre Fouyssac (épaule) et du demi de mêlée Enzo Sanga (cheville). Le pilier Étienne Falgoux (biceps) continue sa rééducation alors que le deuxième ligne Marcos Kremer est également blessé à un genou. Le troisième ligne Alexandre Fischer et le centre Irae Simone sont toujours indisponibles.

Pau

l’infirmerie continue de se vider du côté de la Section paloise. Le trois-quarts Nathan Decron est de nouveau apte. Le deuxième ligne Guillaume Ducat est indisponible à cause d’une blessure à une hanche. Le pilier gauche Facundo Gigena, gravement blessé à un coude en début de saison, est en phase de reprise. Paul Tailhades (genou) aussi. Mondinat (pouce), Sénéca (genou), Laporte (tendon d’Achille), Capelli (Genou), Liufau (cheville) et Calles (tendon d’Achille) sont blessés.

Stade français

À l’exception de Matthieu De Giovanni, toujours en phase de rééducation suite à une opération à une épaule, le staff peut compter sur l’ensemble de son effectif. Même l’international australien Sefa Naivalu sera bientôt opérationnel. Il a repris l’entraînement et pourrait postuler pour le match à Clermont (22e journée).

Lyon

En plus des internationaux tricolores Romain et Sébastien Taofifenua, le Lou a enregistré les retours de poids lourds de son vestiaire, que ce soit derrière avec Radradra, Dumortier et Mignot (déchirures), mais aussi en troisième ligne où Saghinadze (cervicales), Gouzou (quadriceps) et Botha (hanche) sont revenus à l’entraînement, la participation de ce dernier demeurant incertaine pour une bonne raison (lire ci-contre). À noter également que les internationaux italiens Martin Page-Relo et Monty Ioane sont en congés après leur Tournoi des 6Nations historique.

Bayonne

Le pilier fidjien Luke Tagi, touché à ligament latéral interne à un genou, va reprendre la course dans deux semaines. L’arrière-buteur Gaëtan Germain et le pilier Pascal Cotet ne reviendront pas de la saison. L’arrière Yoan Orabé (syndrome des loges à un mollet) et le trois-quarts polyvalent Sireli Maqala (opéré d’une cheville) sont les autres absents de longue durée. L’ailier Nadir Megdoud a repris l’entraînement. Retour de blessure du demi de mêlée Guillaume Rouet et du deuxième ligne argentin Lucas Paulos.

La Rochelle

Le staff rochelais est encore privé du deuxième ligne Will Skelton (mollet), du talonneur Pierre Bourgarit (épaule), des piliers Reda Wardi (poignet) et Thierry Paiva (genou). Le demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow, sonné face à Paris, est aussi forfait. Le trois-quarts centre international Jonathan Danty, expulsé avec le XV de France contre l’Italie, est encore suspendu pour deux matchs. Du côté des internationaux, si Grégory Alldritt, Paul Boudehent et Georges-Henri Colombe sont aptes et seront alignés, Uini Atonio est au repos.

Bordeaux-Bègles

Le staff a dû composer avec de nombreuses incertitudes, notamment en raison du retour des internationaux. Bielle-Biarrey et Depoortere n’étaient pas certains de pouvoir tenir leurs places. En deuxième ligne, c’était aussi le cas pour Coleman. En revanche, le retour de Kaulashvili était espéré à un poste où Poirot est toujours à l’infirmerie. Sa, Falatea, Sadie et Marais sont encore absents alors que Tambwe est attendu la semaine prochaine.

Toulouse

Si Aldegehri et Lebel étaient présents dès lundi à l’entraînement, Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Roumat, Meafou, Cros, Ramos et Kinghorn ont fait des tests mardi avant de reprendre mercredi. Dupont a aussi fait son retour, quand Romain Ntamack s’entraîne normalement. Barassi (cheville) est apte. Comme Théo Ntamack (quadriceps). Ainu’u (mollet) a encore été géré. Capuozzo (doigt) est absent au moins cinq semaines. Bituniyata (cheville), Delibes (épaule), Jelonch (genou), Placines (genou) et Laulala (tendon d’Achille) sont indisponibles.