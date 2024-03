Le Tournoi des 6 Nations est terminé, le Pro D2 est en pause pour la deuxième semaine consécutive, la place est donc toute faite pour le Top 14 qui reprend ses droits, avec la 19ème journée. Découvrez les pronostics de la rédaction pour ce week-end.

Qui aurait pensé, il y a quelques mois à peine, que la situation changerait à ce point ? Le RC toulonnais a du mal à voir le bout de cet hiver : il n'a battu que Perpignan lors des cinq dernières rencontres. Quant au MHR, ses quatre succès d'affilée l'ont extirpé de la dernière place et même de la zone rouge.

Toutefois, les séries sont faites pour s'arrêter et si Toulon a pour ambition de stopper l'hémorragie et se remettre d'aplomb en vue du top 6, cela passe par une victoire contre Montpellier.

Notre prono : victoire de Toulon

Il y avait comme un air de fin de saison, au coup de sifflet final du match entre Oyonnax et Montpellier (35-39). Nombreux étaient les Oyonnaxiens faisant un tour du stade comme un adieu, les larmes aux yeux. Et pourtant, cette cinquième défaite d'affilée n'était pas la fin des espoirs aindinois de maintien dans l'élite du Top 14. Une semaine plus tard, il accrochaient un match nul plein de caractère à Clermont-Ferrand et rallumaient la flamme.

C'est pourquoi, même si dix points les séparent, Oyonnax pourrait bien faire un coup contre l'Usap, dans ce match "à mort", peut-on dire.

Notre prono : victoire d'Oyonnax

C'est le retour des Castrais à Pierre-Fabre. Après deux déplacements "à vide" à Toulouse et à Lyon, les partenaires de Mathieu Babillot ont l'occasion de se reprendre pour consolider leur place dans le top 6.

En face, les Franciliens ont stoppé leur spirale négative en dominant Toulon. Mais même si les dernières confrontations leur sont légèrement favorables (3 victoires et un nul lors des 4 derniers matchs), l'équilibre est sans doute encore un peu trop fragile pour réaliser une performance à l'extérieur.

Notre prono : victoire de Castres

L'équilibre, c'est aussi ce que recherchent les Clermontois. Onzièmes à six points des places qualificatives (et trois à peine devant le barragiste perpignanais) ils n'ont pas gagné en champoionnat depuis le 3 février (38-21 contre Lyon). Si l'on ne parle pas encore d'urgence, une contre-performance ce samedi pourrait les amener à regarder dans le rétro et non plus devant.

Notre prono : victoire de Clermont

Les Parisiens sont toujours leaders du championnat. Bien que défaits à La Rochelle avant la trêve, ils surfent encore sur leur belle série de cinq victoires. Lyon a une chance, avec ses nombreux retours de blessure et de sélection. Ce pourrait être d'ailleurs un déclic pour le Lou qui n'a jusque-là acquis qu'un point en neuf déplacements... De manière globale, on voit mal le Stade français, dans sa forme actuelle, chuter à Jean-Bouin.

Notre prono : victoire du Stade français, bonus défensif pour Lyon

C'est, avec le Stade toulousain, le dernier bastion imprenable du Top 14. L'Aviron bayonnais n'a toujours pas perdu à Jean-Dauger, et se base sur cette force pour être compétitif au classement. La formation rochelaise qui s'apprête à se rendre en Pays basque possède des atouts certains mais cela sera-t-il suffisant ?

Notre prono : victoire de Bayonne, bonus défensif pour La Rochelle

C'est le genre d'affiches qui permet de digérer un peu mieux la fin du Tournoi des 6 Nations. Ce choc entre UBB et Stade toulousain est rempli de promesses, avec deux équipes du haut de tableau récupérant leurs forces vives après les joutes internationales. Et même si Toulouse a réussi sa période de doublons, et représente une menace encore plus grande maintenant qu'elle est finie, l'Union Bordeaux-Bègles pourrait faire valoir ses atouts afin de ravir son fervent public.

Notre prono : victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Toulouse