Pour la rencontre à Bayonne, samedi soir (21h05), le staff rochelais devrait se passer des services de Uini Atonio, qui sort d’un Tournoi éreintant. Les autres Bleus alignés à Lyon seront en revanche de la partie.

À bientôt 34 ans (il les fêtera le mardi 26 mars), Uini Atonio sort d’un Tournoi convaincant et aussi très énergivore sur le plan personnel : le pilier droit a été le septième Français le plus utilisé de la compétition avec un total de 274 minutes au compteur (soit une moyenne de 55 minutes par match). Dans ce contexte, l’encadrement rochelais devrait choisir de se passer de ses services pour le déplacement à Bayonne, samedi soir.

Comme à La Rochelle où ils sont "concurrents" mais indissociables dans les récents succès du club, Uini Atonio et Georges-Henri Colombe se partagent depuis peu le poste de pilier droit en équipe de France.

Les supporters maritimes, qui ne l’ont plus vu évoluer en jaune et noir depuis le 21 janvier et un déplacement victorieux à Sale, devront encore patienter pour le revoir à l’œuvre. Sa mise au repos répond à une logique gestion de son cas alors que se profilent les 8e de Champions Cup et le sprint final du Top 14. Si Uini Atonio ne sera probablement pas du déplacement au Pays basque, les trois autres tricolores ayant disputé le “crunch” de Lyon devraient être sur le terrain : Grégory Alldritt, capitaine des Bleus face à l’Angleterre, ainsi que Georges-Henri Colombe et Paul Boudehent, finisseurs à Lyon, tenteront de mener le Stade rochelais à un deuxième succès à l’extérieur, cette saison, en Top 14.

Danty, encore deux matchs à purger

Parmi les internationaux en activité, Jonathan Danty continue de purger sa suspension. Pour rappel, le centre avait été exclu face à l’Italie, le dimanche 25 février. Sa sanction de cinq semaines devrait être ramenée à quatre semaines étant donné que le centre avait accepté de participer au Head Contact Process, le programme de formation aux plaquages de World Rugby. S’il ne sera pas non plus qualifié pour la réception d’Oyonnax, samedi prochain, Jonathan Danty postulera vraisemblablement pour le déplacement aux Stormers, le samedi 6 avril.