Le choc des mal classés entre Oyonnax et l'USAP (samedi 17h) pourrait en cas de victoire catalane plonger les Oyomen vers une relégation presque certaine et donner un nouveau souffle à la saison des Sang et Or.

L'heure de se payer. L'Usap (13e) se déplace à Oyonnax (14e) samedi, et a l'occasion de prendre le large sur la dernière place du classement synonyme de relégation immédiate. L'occasion est belle, les Oyomen restent sur sept matchs sans victoire en Top 14 (6 défaites et un match nul) dont deux défaites à Charles-Mathon. Autre statistique qui peut donner de l'espoir aux Penyes : les cinq dernières confrontations entre les deux clubs ont été remportées par Perpignan. Les Catalans (35 points) pourraient en cas de victoire non-bonifiée prendre quatorze points d'avance sur leur concurrent Aindinois (25 points). Nul doute que Franck Azema et son staff auront également un œil sur le match d'ouverture de la 19e journée opposant Toulon et Montpellier. Les Cistes pointent à la douzième place du Top 14 avec seulement deux longueurs d'avance sur l'Usap. Ce week-end pourrait bien marquer un tournant dans la course au maintien. La tramontane dans le dos Malgré une treizième place au classement, la dynamique de Perpignan est clairement celle d'une équipe qui se donne les moyens de vivre une saison supplémentaire en Top 14. Le stade Aimé-Giral est imprenable depuis la quatrième journée de championnat et une défaite face à la Section Paloise (24-39). Depuis la note est belle, 7/7 avec un joli tableau de chasse lors des trois dernières réceptions : Racing 92 (26-5), Stade Rochelais (27-15) et le Stade Toulousain (27-17). L'Usap serait même 5ème du Top 14, si l’on ne tient compte que des 10 dernières journée disputées. Il est maintenant temps de performer loin de ses terres. D'exporter cette défense si solide qui est l'élément central de la bonne dynamique catalane : 12.3 points concédés en moyenne lors des trois dernières réceptions contre 37,3 points lors des trois dernières sorties des coéquipiers de Jake McIntyre. Les Catalans traînent un début de saison compliqué avec sept revers lors des neuf premières journées, dont deux à Aimé Giral. Si les Sang et Or ont gommé l'une d'elles en allant s'imposer à Pierre Fabre (13-17), ils sont donc condamnés à remporter un deuxième match à l'extérieur pour s'éloigner un peu plus d'une relégation. Réaliser deux victoires à l'extérieur serait une première depuis leur remonter en Top 14, eux qui comptent une seule et unique victoire à l'extérieur lors des deux dernières éditions. Des retours coté Oyonnax Joe El Abd, manager sportif du club de l'Ain, peut compter sur les retours de son talonneur Teddy Durand, de son deuxième ligne Victor Lebas et de son ailier/arrière Darren Sweetnam. Le demi de mêlée Jonathan Ruru est toujours incertain.