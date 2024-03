Perpignan s'est imposé (27-17) face au Stade toulousain dans son antre d'Aimé-Giral. Dans le sillage de Jake McIntyre inspiré et décisif, les Toulousains furent réduits à leur propre jeu à l'image d'Ahki et Mallia.

Les tops

Il était sorti sur blessure après le joli match de Perpignan face aux Rochelais. De retour, l'Australien a épaté la galerie. Distributeur génial, inspiré sur les transitions, le demi d'ouverture a été l'un des grands artisans de la soirée positive en faveur des Perpignanais. Sa passe décisive pour l'essai d'Allan relève presque du génie.

Joaquin Oviedo

Le troisième ligne centre argentin fut éclatant balle en main. Sollicité la plupart du temps sur les ballons chauds, il fut détonnant de puissance. Il a souvent assuré la continuité, montré de l'orgueil et n'a jamais cédé face à une pression toulousaine de qualité. Il est meilleur plaqueur de la rencontre avec 16 réalisations.

Mathieu Tanguy

Le deuxième ligne assure plus que jamais l'intérim de Posolo Tuilagi. Une véritable montée en puissance pour l'ancien toulonnais, et une panoplie qui s'étoffe de sorties en sorties. Précieux dans le combat, massif dans le petit périmètre, l'avant de l'Usap a largement contribué au succès des siens (12 plaquages) et s'est montré efficace balle en main.

Les flops

Juan Cruz Mallia

L'Argentin a soufflé le chaud et le froid dans cette rencontre. Capable d'animer sa ligne arrière avec vigueur, le demi d'ouverture a parfois confondu vitesse et précipitation. Sa pénalité jouée à la main juste avant la pause, alors que la raison aurait pu l'emporter et une passe sautée sur Retière ratée, n'ont pas aidé les Stadistes dans leur optique de succès.

L'ailier fut muselé toute la rencontre. Peu servi et dépendant de la conservation des Stadistes, il est à l'image de la relative inefficacité offensive des siens. Pouvant assumer le franchissement, n'assumant pas la transformation. Un match frustrant.

Le centre toulousain n'a pas été trop en vue. Souvent utilisé comme point d'ancrage comme à son habitude, l'attaquant fut souvent agressé par Duguivalu dans l'axe. S'il n'a pas été souvent battu sur les duels, il n'est pas parvenu non plus à inverser la tendance en se montrant discret sur les transitions.