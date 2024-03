Souverain sur ses terres, l’Usap a montré, une fois de plus, d’énormes carences pour espérer un résultat positif à l’extérieur. Un voyage à vide qui pousse l’USAP dans la zone rouge.

Depuis que le ballon est ovale, dans nos chères contrées hexagonales, on peine à expliquer un phénomène qui ne tourne pas rond : pourquoi, diable, les équipes n’évoluent pas de la même manière à domicile et à l’extérieur ? Si on devait prendre exemple sur cette spécificité française, l’Usap serait en haut de la pile. "Il faut être capable d’avoir de la consistance à domicile et à l’extérieur, a pointé Azéma. Sur les deux derniers déplacements à Lyon ou à Paris, on avait réussi à rester en contact jusqu’à la 70e. Face à Toulon, ça a été différent."

Dans un match prolifique, Toulon renoue avec la victoire face à Perpignan !



Le résumé > https://t.co/g7Wzb4c7Ml pic.twitter.com/KtxTznHkPp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 2, 2024

Pas loin des Toulonnais à la pause (13-3), les Catalans ont perdu le fil au retour des vestiaires avec un cinglant 14-0 en sept minutes. Un regret pour le manager de l’Usap : "Sur cette deuxième période, on porte plus le ballon et on provoque plus. Mais on a été sanctionnés sur notre conservation, avec un retard sur nos soutiens. On a perdu des ballons et on a pris trois essais en deux passes. On n’a pas été efficaces dans les zones de marque ce qui nous a mis en difficulté. Chaque fois qu’on avait la capacité de revenir et de mettre du doute dans leur tête, on n’a pas réussi à le faire."

Conquête défaillante et indiscipline coupable

Portée pourtant par le bon apport de son banc (Orie, Duguivalu, Ecochard…), la bande à Acebes a entretenu l’espoir sans véritablement mettre le pied à la porte. Un amoncellement de petites pierres a fini par causer un gros menhir. "Pour faire un résultat à l’extérieur, détaille Tanguy, on sait par quoi cela va passer : conquête, discipline et défense. Même s’il y a eu du mieux, ce n’est pas encore ça. Tout ça a facilité la tâche de Toulon."

Avec six ballons égarés en conquête (quatre en touche, et deux en mêlée), et douze pénalités concédées, l’entité catalane ne pouvait espérer mieux. Tanguy poursuit. "Nous sommes une équipe à deux visages. C’est embêtant. On a bien préparé notre semaine, mais, face à Toulon, l’écart est encore trop grand." Combatif, Azéma ne voulait pas tomber dans le défaitisme. "Il reste neuf journées et tant qu’on n’aura pas cette capacité à batailler pour revenir avec un point, ce sera toujours un coup oui et un coup non. Si on pouvait gagner tous les week-ends, on le ferait. Maintenant, il faut voir comment on va préparer Toulouse. Tu ne peux pas passer ton temps à te plaindre." Ni à philosopher sur la mysticité de l’impact d’un match à domicile ou à l’extérieur.