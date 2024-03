L’ASM s’apprête à défier Pau dans un match qui pourrait être décisif pour la suite de la saison tant les Clermontois sont dangereusement proches du barrage de maintien…

La deuxième pause de l’année est sans doute arrivée au meilleur moment pour Clermont. Le Tournoi des 6 Nations et l’épique scénario de France - Angleterre ont eu le mérite de stopper l’hémorragie des Clermontois. Avec quatre matchs sans victoire, et notamment après des contre-performances face à Toulouse et Oyonnax à domicile, l’ASM a littéralement gâché les belles promesses entrevues en janvier. Après une semaine « off » en termes de compétition, et une journée jaunarde à Montluçon qui a fait du bien à tout le groupe, les Jaunards remettent le bleu de chauffe cette semaine avec la réception d’une Section paloise aussi surprenante que joueuse depuis la fin de l’été dernier.

Mais que ce soit Pau, le Leinster ou les Crusaders qui se présentent au Michelin, les hommes d’Urios se fichent pas mal du profil de leur adversaire. Clermont n’a plus gagné depuis le 3 février, et il y a maintenant urgence dans la maison jaune et bleue."Tout va très vite, nous le savons. Alors soit on regarde le verre à moitié vide, soit celui à moitié plein… On va surtout se dire que nous n’avons pas le droit de douter par rapport à ce que nous étions capables de faire en janvier. On doit revenir aux fondamentaux et ne pas voir plus loin que ce match à Pau où il faudra remettre notre jeu en place" souffle Julien Laïrle.

Belleau, un retour déterminant ?

L’entraîneur des avants clermontois regrette que ses protégés ne dominent plus les collisions comme au mois de janvier, jumelé à un pragmatisme et une efficacité en berne. Mais Clermont entame ce dernier cycle du championnat avec plusieurs retours de poids. Si Alivereti Raka manquera à l’appel, Anthony Belleau et Julien Hériteau devraient, eux, rechausser les crampons face à la Section. Symbole ou pas, l’absence du numéro 10 clermontois a coïncidé avec la récente série noire des jaune et bleue. Surtout, Belleau semblait être le taulier de la ligne de trois-quarts auvergnate au début de l’année avec plusieurs prestations réussies, notamment en Challenge Cup et face à Lyon. Son profil plus offensif qu’un Urdapilleta ou Plisson pourrait refaire des étincelles au sein d’une attaque clermontoise en berne depuis deux matchs (aucun essai marqué).

La puissance d’Hériteau ne sera également pas de trop pour retrouver de la densité sur les phases offensives. Victime d’une fracture du plancher orbital en janvier, l’ancien toulonnais veut reprendre sa place d’indiscutable qu’il avait obtenue au début de l’hiver. Ces retours de marque seront-ils suffisants ? "Il ne faut pas trop viser le top 6, mais il faut aussi éviter de regarder trop derrière. Il faut simplement jouer chaque match comme si c’était le dernier de la saison" annonce Julien Laïrle. Les Jaunards ont encore la chance de recevoir devant leur éternel public, que la furia recommence.