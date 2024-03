Auteur de huit essais en Pro D2 cette saison en seize matchs, Christian Ambadiang (25 ans) suscite l'intérêt du Castres olympique. Selon nos informations, le CO s'intéresse fortement au profil de l'ailier de Nevers, qui aurait déjà passé sa visite médicale dans le Tarn.

Quand vous avez inscrit 14 essais en Pro D2 la saison dernière, et que vous en êtes à 8 lors celle en cours, vous tapez forcément dans l'œil des recruteurs de clubs de Top 14.

Christian Ambadiang devrait changer d'air à l'issue de la saison. Étincelant avec le maillot de Nevers sur les épaules, le Camerounais possède un physique rare à son poste. Le Castres olympique souhaiterait s'attacher ses services, et tout pourrait se boucler très rapidement. Bien que sous contrat jusqu'en 2025 dans la Nièvre, la flèche neversoise a d’ores et déjà visité les installations castraises en fin de semaine dernière et passé sa visite médicale. Il ne resterait que quelques détails à régler pour finaliser la transaction entre les deux clubs.

Forte concurrence sur les ailes au CO

Les ailes castraises vont connaître quelques changements la saison prochaine. Si l'arrivée d'Ambadiang venait à être officialisée, ce serait la deuxième recrue à ce poste. Pour rappel, l'actuel Bayonnais, Rémy Baget portera les couleurs tarnaises lors du prochain exercice. La concurrence devrait donc être féroce, sachant que Nathanaël Hulleu et Geoffrey Palis sont les titulaires sur les ailes bleu et blanc. De leur côté, Martin Laveau et Filipo Nakosi sont en fin de contrat dans quelques semaines.