La vague de prolongations va se poursuivre du côté de La Rochelle : Quentin Lespiaucq (29 ans), initialement engagé jusqu’en juin 2025 avec le club maritime, a trouvé un accord avec ses dirigeants pour poursuivre l’aventure et va prochainement signer un nouveau contrat longue durée avec le club maritime.

L’ancien Palois, arrivé il y a un an et demi et déjà aligné à 47 reprises en jaune et noir, imite ainsi Antoine Hastoy, Jack Nowell, Uini Atonio, Reda Wardi, Pierre Bourgarit, Levani Botia ou encore Grégory Alldritt, qui avaient récemment juré fidélité au double tenant du titre de la Champions Cup.

Doublure parfaite de Bourgarit

Pierre Bourgarit étant le titulaire au poste, Quentin Lespiaucq offre d'énormes garanties au staff maritime au poste de talonneur. Cette saison, il est déjà à créditer de 17 feuilles de match avec le Stade rochelais, pour 11 titularisations. L'ancien Palois a inscrit deux essais. Son histoire avec le club à la caravelle n'est pas encore finie, et c'est une très belle nouvelle pour tout le monde.