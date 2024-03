Le deuxième ligne de l'USA Perpignan a été l'attraction de ce début d'année 2024 sous le maillot du XV de France. Avec son profil impressionnant et sa capacité d'adaptation avec les grands, Posolo Tuilagi a surpris son monde. Pour nous, il s'est confié sur cette arrivée dans le XV de France, qu'il a très bien vécue, et un éventuel positionnement en tant que pilier droit.

Posolo Tuilagi, né en 2004 (c'est toujours bon de le rappeler), a été la révélation de la Coupe du monde U20 l'été dernier et est devenu celle de ce début de saison. Le deuxième ligne impressionne d'abord par ses mensurations de golgoth (1m92 pour 145 kilos), capable de tout renverser sur son passage. Mais son rugby est aussi aligné à ces capacités physiques. Il se déplace, il se montre disponible et surtout fait preuve de personnalité dans ses différentes prestations malgré son jeune âge. Avec sa grande pointure, il est arrivé sur la pointe des pieds et nous raconte en exclusivité ses premiers pas. "Rien n’a été dur, à vrai dire. Le groupe est rempli de personnes géniales. Par exemple, avant l’Irlande, les joueurs m’ont énormément parlé pour me mettre en confiance lors de mon seul entraînement. Uini Atonio m’a rassuré et j’ai énormément discuté avec Matthieu Jalibert, pour bien assimiler le plan de jeu. Tout le monde a été bienveillant."

Dans notre entretien effectué après la rencontre des Bleuets face à l'Angleterre, le colosse révèle aussi ses meilleures affinités avec les joueurs dans le groupe France ou encore son accueil par les différents membres du staff. "Je suis rapidement devenu proche de William (Servat) et Laurent (Sempéré). Ils m’ont directement fait comprendre que si j’étais là, c’est que je le méritais. Le staff a réussi à me mettre en confiance. J’espère les revoir bientôt !" Celui qui détient déjà trois sélections en Bleu répond aussi au fameux débat qu'il y avait eu autour d'un éventuel repositionnement un cran en avant, en tant que pilier droit. "Ce n’est pas dans mes projets. J’ai énormément de respect pour les piliers droits mais c’est un tout autre sport. Je suis bien en deuxième ligne et je vais y rester un petit moment."