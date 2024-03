L'arbitre de la rencontre France - Angleterre, qui se disputera ce samedi 16 mars, sera Angus Gardner. A 39 ans, il a déjà pleinement investi le circuit international.

Il sera au sifflet du dernier match de cette cinquième journée, et donc de ce Tournoi des 6 Nations 2024, le choc opposant la France et l'Angleterre à Lyon, ce samedi à 21 heures. Angus Gardner est un arbitre australien qui a la cote, ces derniers mois, et même ces dernières années. Aujourd'hui âgé de 39 ans, il avait arbitré la demi-finale de Coupe du monde entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande en octobre dernier et a même été élu "Arbitre mondial de l'année" en 2018, lors de la cérémonie des récompenses de World Rugby.

Une initiation précoce et une maladie handicapante

Il baigne dans le rugby depuis son plus jeune âge, puisqu'il a commencé à 6 ans, chez lui, à Sydney. Toutefois, une maladie héréditaire vient perturber sa progression. "Lorsque j'avais 15 ou 16 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Scheuermann (quand la colonne vertébrale n'est pas tout à fait droite, N.D.L.R.). Le médecin m'a dit : "Mon ami, tu vas devoir de mettre à la pêche"", confessait-il au média local le Sydney Morning Herald. Ne pouvant supporter les chocs, il décide donc d'éviter tout sport de contact comme le rugby. Ou du moins, il va contourner cette contrainte pour rester dans son sport de prédilection.

Avec l'arbitrage, qui lui est conseillé par un de ses professeurs, il démarre une nouvelle vie, sans vraiment le savoir. Il faut dire que ce n'est pas le coup de foudre dans un premier temps : "J'étais prêt à tout mais à ce moment-là, j'ai détesté ça. Il y avait des parents bruyants sur la ligne de touche et je ressentais la pression de prendre les bonnes décisions. Mais grâce à tout le soutien que j'ai reçu, j'en suis arrivé au point où j'ai insisté jusqu'à la fin de l'école", racontait-il à RugbyPass. Et même plus loin, pour devenir parmi les arbitres les plus influents de la planète.