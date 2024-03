Malmenée par une vaillante équipe d'Écosse, l'Irlande a assuré l'essentiel à Dublin : la victoire (17-13) et le gain du Tournoi des 6 Nations 2024. Grâce à des essais de Dan Sheehan et d'Andrew Porter, les hommes d'Andy Farrell décrochent leur deuxième titre de suite dans la compétition.

Même s'ils ne pouvaient plus réaliser le Grand Chelem, les Irlandais avaient à cœur de terminer ce Tournoi des 6 nations avec une victoire. Invaincu à domicile depuis 14 ans face à l'Ecosse, le XV du Trèfle a fêté son nouveau sacre de la meilleure des manières.

40 premières minutes équilibrées

Dans un match fermé, c'est finalement l'Ecosse qui ouvrait le score après huit minutes de jeu. Finn Russell, légèrement décalé sur la droite, inscrivait une première pénalité pour permettre aux siens de mener 3-0 dans ce début de rencontre.

Malgré une défense bien en place, lors des phases offensives irlandaises, le XV du Chardon encaissait un premier essai sur une double erreur. Le lancer de Turner à cinq mètres de sa ligne ne trouvait pas les mains de Gilchrist. Dan Sheehan, bien placé, ne se faisait pas prier pour récupérer le ballon et aplatir.

Une nouvelle pénalité de Russel face aux perches permettait au XV du Chardon de n'être plus qu'à un point de leurs adversaires. Les Ecossais se procuraient les plus belles offensives au cours de cette première période. Pas suffisant néanmoins pour passer devant et à la pause, c'est bien l'Irlande qui rejoignait les vestiaires en tête.

Avant la domination irlandaise

Dès le retour des vestiaires, les Irlandais revenaient avec de nouvelles intentions. Il ne fallait que trois minutes pour voir Jack Crowley inscrire une pénalité après plusieurs duels remportés. Le XV du Trèfle pensait à deux reprises doubler la mise mais Matthew Carley, l'arbitre de la rencontre faisait appel à la vidéo pour vérifier ces situations.

Finalement, les Irlandais devaient attendre la 65ème minute de jeu pour respirer un peu plus. En force et avec l'oreille droite en sang, Andrew Porter permettait aux siens de mener 15-6 avant la transformation de Crowley.

Un essai en toute fin de match de Huw Jones laissait penser que l'Ecosse pouvait finalement remporter cette partie. Finalement, c'est bien l'Irlande qui s'imposait logiquement dans une superbe ambiance des supporters irlandais ravis de voir leur équipe remporter un 18ème Tournoi des 6 nations lors du week-end de la Saint-Patrick.