Sorti de sa retraite internationale pour disputer le Tournoi des Six Nations, Uini Atonio (33 ans ; 61 sélections) enchaîne les bonnes performances. Le pilier droit rochelais disputera peut-être son dernier match avec les Bleus face à l'Angleterre ce samedi soir. Il a entretenu le flou sur son avenir en conférence de presse ce mercredi.

L'histoire entre le XV de France et Uini Atoni a connu quelques rebondissements ces derniers mois. La Coupe du monde devait initialement être la dernière compétition majeure d'Uini Atonio avec les Bleus. Elle devait seulement.

Dès novembre, il s'est murmuré que le Rochelais n'en avait pas vraiment fini avec la sélection française. Atonio a dû reprendre du service pour disputer le Tournoi des Six Nations 2024. Un choix notamment voulu par Fabien Galthié et son staff.

Mais du coup ? Passé ce Tournoi, de quoi sera fait l'avenir de colosse d'origine néo-zélandaise ? Présent en conférence de presse ce mercredi, le Maritime a forcément été interrogé à ce sujet. Lui-même ne sait pas vraiment si ce France - Angleterre sera sa dernière apparition sur la scène internationale : "Je suis là pour accompagner les jeunes. Mon avenir ? On verra, je suis ouvert à tout. Si c'est mon dernier match, c'est ainsi, et je serai tout de même content. Et si le staff a besoin d'un pilier droit cet été en Argentine, je suis toujours là."

Encore plus que fiable

Preuve peut-être de sa grande forme, Uini Atonio a d'abord taquiné les journalistes avant de répondre plus sérieusement. "Vous voulez que ce soit mon dernier match ?", a-t-il lancé avec le sourire aux lèvres.

Durant ce Tournoi, le Rochelais - qui aura 34 ans dans un peu moins de deux semaines - fait le boulot à droite de la première ligne tricolore. Mobile et costaud en mêlée fermée, ses performances pourraient pousser Fabien Galthié et ses adjoints à continuer l'aventure avec Atonio dans leurs bagages. En tout cas, le joueur n'est pas contre.