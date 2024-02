L'Aviron bayonnais oeuvre sur plusieurs dossiers, à savoir le troisième ligne centre Giovanni Habel-Küffner et le centre Francis Saili.

Lundi dernier, nous révélions dans ces colonnes, que l’Aviron bayonnais était intéressé par Giovanni Habel-Küffner pour la saison prochaine. Les contacts se poursuivent et les discussions avancent. Pour cause, selon nos informations, mercredi, le joueur du Stade français Paris était au Pays basque, où il a visité les installations du club ciel et blanc.

A lire aussi : Transferts. Top 14 - Mohamed Haouas de retour à Montpellier cet été ?

Le centre est aussi ciblé parmi les postes à renforcer du côté de Jean-Dauger. Le club basque étudie plusieurs profils de non-Jiff, à commencer par celui de Francis Saili. À bientôt 33 ans (il les fêtera mi-février), le trois-quarts centre est en fin de contrat avec le Racing 92, où il joue depuis 2022. Il est désormais acquis qu’il ne poursuivra pas son aventure dans les Hauts-de-Seine et naturellement, son profil attise les convoitises. Selon nos informations, les décideurs de l’Aviron bayonnais s’intéressent au All Black (2 sélections en 2013). De son côté, ce dernier ne serait pas contre une nouvelle aventure au Pays basque, après avoir découvert la région avec son premier club, en France, au Biarritz olympique (2020-2022). Le nom d’un autre international sudiste circule au Pays basque : celui du Wallaby Hunter Paisami (25 ans, 24 sélections), engagé jusqu’à la fin 2024 avec sa Fédération. Le joueur, qui n’avait pas été retenu dans le groupe australien pour le Mondial, évolue depuis 2019 avec les Queensland Reds dont il a porté les couleurs à 42 reprises.