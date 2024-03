Selon un sondage YouGow pour Linternaute.com, Antoine Dupont est le troisième choix des Français pour porter le drapeau tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques des Paris 2024. 16% des interrogés aimeraient voir le rugbyman en tête de file.

Et si Antoine Dupont portait le drapeau de la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 ? C'est en tout cas le souhait de 16% des Français, affirme un sondage YouGov réalisé pour Linternaute.com. Dans ce sondage, il a été demandé à 1030 personnes représentatives de la population française de désigner le sportif ou la sportive qu'ils choisiraient comme porte-drapeau lors de l'événement planétaire qui aura lieu dans la capitale du 26 juillet au 11 août 2023 (Il était possible de sélectionner jusqu'à trois réponses). Dupont, qui devrait participer au tournoi de rugby à 7 avec l'équipe de France arrive en troisième position (16%), derrière Teddy Riner (27%) et Kylian Mbappé (19%).

"Ce sont des journées très raides physiquement !"

Voici le meilleur de la réaction d'Antoine Dupont après le titre des Bleus du VII à Los Angeles ? pic.twitter.com/hgtgaTFzA3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 4, 2024

16% voient la France décrocher l'or olympique

À noter que contrairement à Dupont et Mbappé, Riner a déjà participé à quatre Jeux olympiques (trois médailles d'or, deux de bronze) et a déjà été porte-drapeau en 2016 à Rio. Lorsqu'on regarde de plus près, l'impact de Dupont sur le Sud-Ouest est impressionnant. La région a voté massivement en faveur du natif de Castelnau-Magnoac (26%), qui se classe deuxième derrière Riner dans cette zone géographique. Au contraire, seulement 12% des votants de la région parisienne ont donné leur préférence à Dupont.

Vainqueur de sa première étape sur le circuit Sevens à Los Angeles, Dupont a amené un réel impact à cette équipe de France à 7. Sera-t-il suffisant pour permettre aux hommes de Jérôme Daret d'obtenir une médaille lors de ces Jeux olympiques ? Rien n'est sûr, en raison d'une forte concurrence. Selon le même sondage, 16% voient tout de même l'équipe de France de rugby à 7 décrocher la médaille d'or.