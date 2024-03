Arrivé en décembre 2022 dans le Lot-et-Garonne, le pilier droit Beau Farrance (23 ans) va prolonger l'aventure avec Agen. Selon nos informations, l'Anglais va s'engager pour deux saisons supplémentaires avec le SUA.

L'histoire entre Beau Farrance et Agen ne va pas toucher à sa fin dans quelques mois. Fin 2022, le droitier avait signé un contrat Espoir d'un an et demi avec le SUA. Il avait débuté la saison 2021/2022 avec Tarbes en Nationale (troisième division) avant de rejoindre son frère, Zak, dans le Lot-et-Garonne. Après avoir fêté sa première apparition en Pro D2 face Rouen le 6 janvier, il avait au total pris part à 8 rencontres avec la tunique bleu et blanc sur les épaules lors du dernier exercice.

Cette saison, Farrance n'est pas un titulaire indiscutable mais cummule tout de même huit matchs, dont trois en tant que titulaire. Considéré comme un pilier à fort potentiel du côté d'Armandie, le joueur de 23 ans va poursuivre l'aventure. Selon nos informations, l'Anglais va parapher un nouveau bail de deux saisons avec Agen, ce qui le liera au club jusqu'en 2026.

De son côté, Zak Farrance ne sera pas conservé à l'issue de la saison et ne portera même plus jamais le maillot lot-et-garonnais. Le deuxième ligne s'est gravement blessé à un genou il y a quelques semaines. À l'heure actuelle, celui qui est âgé de 27 ans n'a toujours pas trouvé de point de chute.