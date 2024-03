En quête d’un renfort pour étoffer son staff, le club de la capitale est en discussion avec l’entraîneur des avants du Stade montois, Julien Tastet.

C’est à l’été 2020 que Julien Tastet (37 ans) a définitivement rangé les crampons et mis un terme à sa carrière de joueur, pendant laquelle il n’aura défendu que les couleurs du Stade montois. Avec les Jaune et Noir, il aura joué plus de 300 matchs et, depuis quatre saisons, l’ancien troisième ligne s’occupe du jeu d’avants et de la touche landaise. Si sa première année, en tant qu’entraîneur, n’a pas été évidente (les Montois avaient terminé 11e en 2021), Tastet a ensuite toujours amené son équipe jusqu’à la phase finale (1er en 2022, 3e en 2023). Des bons résultats qui suscitent la convoitise.

En tête de liste

Alors qu’il arrive en fin de contrat au mois de juin, son CV a commencé à circuler en Top 14 et selon les informations du Figaro, son profil plaît au Stade français Paris, qui est à la recherche d’un entraîneur pour étoffer son staff. Des contacts sérieux existent entre le club de la capitale et le technicien landais, qui est aujourd’hui en tête de liste pour intégrer le staff parisien, même si, à ce jour, rien n’est encore signé. Si les discussions aboutissent, à Paris, Tastet s’occuperait, entre autres, de la touche de l’actuel co-leader du championnat.