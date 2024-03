Ce samedi, dans le cadre de la dix-huitième journée du championnat, la Section paloise a pris le meilleur sur l’Aviron bayonnais, au Hameau, 42-40. La rencontre entre les deux voisins a été spectaculaire et animée, puisque onze essais ont été inscrits. Déjà devant à la pause (15-5), Pau a fait la course en tête pendant toute la partie.

Pau tient sa revanche ! Sévèrement battu par Bayonne lors du match aller (35-16), le club du Béarn a remporté la manche retour du duel des Pyrénées-Atlantiques, 42-40. Avec ce succès - le troisième sur les quatre dernières journées - les hommes de Sébastien Piqueronies font provisoirement leur retour dans le top six, qu’ils avaient quitté il y a peu. De son côté, Bayonne perd une nouvelle fois à l’extérieur, mais ramène un point. Les Basques sont neuvièmes.

Essai sur essai au Hameau dans la victoire de Pau face à Bayonne !#SPAB



Le film du match > https://t.co/SKAYjMqjXX pic.twitter.com/rAwSrMb0So — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 9, 2024

Dans un Hameau plein pour l’occasion, Basques et Béarnais ont vite montré qu’ils ne voudraient pas fermer le jeu. Dans ce duel des Pyrénées-Atlantiques, les joueurs de l’Aviron bayonnais ont eu une première munition intéressante dans le camp adverse (4e), Lopez a tapé en touche plutôt que de prendre les points, mais le lancer de Giudicelli, à dix mètres de l’en-but adverse, a été volé par l’alignement béarnais.

Pau, ensuite, a eu une action peu ou prou similaire, puisque les hommes de Sébastien Piqueronies ont préféré aller en touche sur une pénalité dans les cordes de Simmonds, et l’ouvreur anglais, après une longue séquence, puis une faute dans un ruck ciel et blanc, a ouvert le score (3-0, 11e). Globalement, son équipe a bien tenu le ballon et dominé cette entame. Elle a logiquement pris le large peu après le quart d’heure de jeu, lorsque Jack Maddocks a percé le rideau défensif bayonnais et marqué, 50 mètres plus loin, un essai somptueux (10,0, 17e).

Deux essais refusés pour Bayonne

Bousculé jusque-là, l’Aviron s’est alors réveillé. Les Bayonnais ont cru revenir dans la partie, mais Uzair Cassiem a perdu le contrôle du ballon dans l’en-but au moment d’aplatir, malgré une belle course en bout de ligne (21e). Sept minutes plus tard, sur un nouveau temps fort des ciel et blanc, c’est Rémi Bourdeau qui a pensé inscrire un essai (28e). Celui-ci a été accordé dans un premier temps, avant que M. Praderie ne fasse appel à la vidéo et annule l’essai, à cause d’une main paloise sous le ballon.

Il a fallu attendre la fin de la première période et une passe au pied de Camille Lopez, captée par Arnaud Erbinartegaray, sur l’aile droite, pour voir les hommes de Grégory Patat débloquer leur compteur (10-5, 35e). Mais Pau a repris une petite avance sur la sirène, lorsque Samuel Ezeala, servi par une superbe passe de Joe Simmonds, a planté le deuxième essai des siens en coin (15-5, 40e).

Dès le retour des vestiaires, les partenaires de Denis Marchois sont revenus dans la rencontre. Tout est parti d’une magnifique percée de Tevita Tatafu, servi par Vincent Giudicelli. Le droitier a été repris à quelques mètres de l’en-but. Le jeu a vite rebondi sur la droite et Lopez a levé la tête avant d’envoyer Rémy Baget dans l'en-but (15-12, 45e).

Festival offensif

La rencontre a pris un tout autre tournant, à une demi-heure de la fin. Les deux équipes ont lancé des offensives à tout-va et se sont rendues coup pour coup. C’est, d’abord, Samuel Ezela, servi en coin, qui s’est offert un doublé (22-12, 56e). La réponse de l’Aviron a eu lieu sur l’action suivante et sur un ballon porté dévastateur, guidé par Vincent Giudicelli (22-19, 59e).

Peu après l’heure de jeu, après un coup de pied à suivre de Desperes, dans ses 40 mètres, Attissogbe a récupéré le ballon, puis l’a passé à Maddocks qui a couru jusqu'à l'en-but bayonnais. Au moment d’aplatir, il a été poussé en touche par un coup d'épaule de Tiberghien. M. Praderie a alors décidé d’accorder un essai de pénalité aux locaux (32-19, 62e), suivi d’un carton jaune pour l’arrière ciel et blanc. Deux minutes plus tard, M. Praderie a sifflé un second essai de pénalité, cette fois, pour les Bayonnais, suite à un bon ballon porté (32-26, 64e), accompagné, là aussi, d’un jaune pour Luke Whitelock.

Dans une fin de match toujours aussi spectaculaire, Attissogbe a terminé une action initiée par Desperes depuis la ligne médiane (39-26, 67e). Un instant plus tard, Cassiem a trompé la défense paloise, qui s’attendait à défendre un ballon porté, en filant marquer l’essai petit côté (39-33, 71e).

Profitant d’une faute d’Arthur Iturria, sanctionnée d’un carton jaune (en-avant volontaire), Joe Simmonds a ensuite mis son équipe à l’abri d’un essai transformé (42-33, 74e), puis sur la dernière action du match, l’Argentin Mateo Carreras a marqué, en coin, l’essai du bonus défensif pour l’Aviron (42-40, 82e).