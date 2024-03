Le match le plus attendu du 64 a offert un grand spectacle avec onze essais et 82 points inscrits, mais surtout un scénario incroyable.

Même le ciel était de la partie, admiratif du spectacle proposé par les deux équipes et attendant le tour d’honneur des acteurs pour se laisser aller à une grosse averse. Palois et Bayonnais ont offert un magnifique spectacle ce samedi au Hameau avec onze inscrits et un total de 82 points inscrits, pour un score final de 42 à 40, avec aucune pénalité marquée par les Basques. "C’était un match complètement fou mais un gros match, savourait le manager béarnais Sébastien Piqueronies. Pour cela, il faut deux belles équipes. Je suis très heureux d’avoir mérité, à mes yeux, de gagner face à une très belle équipe de l’Aviron. Chapeau aux Bayonnais qui ont fait une drôle de prestation ce soir. On va pouvoir parler des points frustrants pour nous aujourd’hui mais je suis très satisfait de prendre quatre points ce soir vu la prestation décomplexée des Bayonnais."

Il était important de souligner la performance des quarante-six acteurs de ce thriller disputé sur un rythme haletant, même s’il était plus facile de s’en réjouir dans le camp vainqueur, d’autant plus que le tempo a été imprimé par les vaincus notamment dans le premier acte, selon Sébastien Piqueronies : "La première mi-temps est très courue avec les Bayonnais qui ont été capables de faire de longues séquences. Ils ont été très bons mais on s’est opposé en étant capables de prendre peu de points." Au retour des vestiaires, le match a définitivement basculé dans la folie par un scénario où les deux équipes se sont rendues coups pour coups, avec des essais de pénalités et un écart de treize points qui, par deux fois, n’a pas été suffisant pour faire définitivement plier les Bayonnais capables de revenir rapidement, eux qui avaient manqué de réussite en première période en arrivant dans la zone de marque, avec deux essais refusés après arbitrage vidéo.

Une question de point de vue

Le mano a mano du deuxième acte virait alors au sublime, ce qui est bien difficile à analyser, même si Sébastien Piqueronies s’y essayait : "C’était un vrai match de haut niveau, où les opportunités se convertissent vite. C’était un match très couru, très intense, j’espère plaisant pour les supporters et téléspectateurs. Finalement, un match incertain jusqu’au bout même si nous sommes deux fois à plus treize mais nous sommes incapables de garder cet avantage plusieurs secondes pour mettre la pression sur les Bayonnais. Cette incapacité à maintenir ou à appuyer l’écart au score que nous avons mérité d’avoir est frustrante. Cela explique cette fin de match un peu chaotique et riche en suspens. C’est frustrant d’être aussi fragile mais je suis surtout très heureux et fier du comportement des joueurs." L’enthousiasme n’était bien sûr pas partagé par les Bayonnais, à l’image d’un Camille Lopez bien plus terre à terre, repoussant la folie d’un raffut : "S’il y a autant de spectacle en attaque, c’est que les deux défenses n’ont pas été bien bonnes. Que ce soit eux ou nous, nous n’avons pas été bien brillants défensivement si on se retrouve avec un score de 42-40, mais les Palois ont gagné donc bravo à eux." Tout est une question de point de vue, mais le jeu appelle les fautes et les erreurs techniques. Elles sont souvent le point de départ de coups de génies.