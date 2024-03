Vainqueurs du Stade français (23-3) ce samedi après-midi, six jours après la démonstration contre Clermont (42-3), les Rochelais affichaient un large sourire dans les couloirs de Deflandre. A l’image du centre Jules Favre, convaincu qu’il faudra compter sur le double champion d’Europe au printemps.

La Rochelle, dans le doute avant la double réception de Clermont et Paris, vient d’engranger dix points au classement en l’espace d’une semaine…

J’aurais signé directement ! On s’est bien rattrapés des deux défaites encaissées après la coupure (à Lyon et Perpignan). On a pu se faire plaisir le week-end dernier. Là, c’était pareil. On avait le même plan : aller chez eux et jouer une fois chez eux. Je trouve que l’on ne s’en est pas trop mal sortis.

Il n’a fallu que quatre minutes à Brice Dulin, sur une action de classe, pour vous mettre dans le bon sens…

Quand on commence le match comme ça, c'est la meilleure des manières. Après, on est rassurés, on sait que ça va le faire et puis, mine de rien, on ne se met pas le doute dans la tête donc ce n’est que du plaisir.

65 points marqués en deux matchs, 6 encaissés. La copie est belle, non ?

Bien sûr. On « regratte » un peu du ratio. Ces dernières saisons, on avait l'habitude d'être classé dans les meilleures défenses, sans trop encaisser de points et avec un une belle différence de points. On s'est recentrés sur notre défense. Et puis, forcément, quand les conditions le permettent… Ces cinq derniers mois à La Rochelle, c'était compliqué avec la pluie. Le week-end dernier, il faisait beau, le ballon était sec. Aujourd'hui aussi en première mi-temps. Donc on se régale, derrière. C'est vrai qu'on a réussi à proposer un peu de mouvement. Nos avants ont bien porté le ballon donc, derrière, ça suit au score.

Vous avez su prendre Paris sur ses point forts, comme la conquête et les rucks…

On savait aussi que c'était une grosse défense. Je suis fier de nous aujourd'hui parce que, avant, dans les 22 mètres, on n’arrivait pas à tenir cinq séquences. Aujourd’hui, il y a eu une séquence d’au moins quinze temps de jeu. Le fait de garder le ballon, de persévérer, d'essayer d'avancer et de pas repartir de ces 22 mètres sans points, c'était l'objectif. On a fait un très bon match dans pas mal de secteurs.

Il aura fallu attendre la 18e journée pour voir dans le top 6 !

C’est à la fin qu'on fait les comptes, de toute façon. On savait que cette année Coupe du monde allait être un peu compliquée. En début de saison, il y a pas mal de jeunes qui ont intégré l'effectif, c'était un peu compliqué. Ce soir, ce sont eux qui font une partie du job. Ils ont su évoluer assez rapidement. Je suis très content. On est dans le top 6, on est là, on est lancés et j'espère qu’on ne s'arrêtera pas !

Prendre le bonus offensif contre le leader, est-ce un message envoyé à tout le monde ?

Bien sûr. On a su trouver les mots ces dernières semaines et remettre les choses à l'endroit. Chacun s'est regardé dans le miroir. Quand tu bats une équipe comme le Stade français qui était sur cinq victoires consécutives depuis le début de l’année 2024, ça fait du bien la tête. On montre à tout le monde qu'on est encore dans la course, qu’il faudra compter sur La Rochelle