La Rochelle confirme son retour au premier plan avec cette victoire bonifiée pleine d'autorité à Marcel-Deflandre face au Stade français (23-3). Les Parisiens, leaders avant le début de la 18e journée de Top 14, sont passés à côté et le score aurait pu être encore plus large si les Maritimes avaient été plus efficaces en deuxième période. Mais ce succès est une nouvelle preuve que le double champion d'Europe est de retour à son meilleur niveau.

Ce samedi après-midi, La Rochelle est sortie vainqueur du choc face au leader du championnat, le Stade Français. En ouverture de la 18e journée du Top 14, les Rochelais se sont imposés (23-3) au stade Marcel Deflandre grâce à un doublé de l'ailier Dillyn Leyds notamment. Dans une rencontre marquée par l'indiscipline parisienne et le manque d'efficacité dans les derniers mètres, le Stade rochelais (5e) fait son entrée provisoire sur le podium. Défaits, les Stadistes stoppent leur série de six matchs sans défaite en Top 14. Ils restent néanmoins premiers en attendant le déplacement du Stade Toulousain à Perpignan, ce soir.

La Rochelle enchaîne sans trembler face au Stade français !



Leyds voit double

Après une correction infligée à l'ASM la semaine dernière, La Rochelle a récidivé ce samedi, au stade Marcel Deflandre. Opposés au Stade Français, leader du Top 14, les Rochelais se sont imposés (0000) dans ce choc, en ouverture de la 18e journée du championnat. Les Jaune et Noir ont pris le meilleur départ de cette affiche de gala. Après une pénalité trop croisée de Joris Segonds à la deuxième minute de jeu, il n'en fallait pas plus aux joueurs de Ronan O'Gara pour prendre l'avantage au score. Le ballon revient dans les mains rochelaises après un coup de pied. Brice Dulin tente le par-dessus.

Après un rebond favorable, l'arrière envoie un coup de pied rasant en direction de l'aile gauche. Plus rapide, Dillyn Leyds récupère le cuir avant d'aplatir facilement avant qu'Antoine Hastoy ne manque la transformation (5-0, 3e). Au quart d'heure de jeu, les Jaune et Noir se protègent d'un essai transformé après une faute de Van der Mescht en touche. Hastoy rectifie la mire et donne huit points d'avance à La Rochelle (8-0, 15e). Deux minutes plus tard, Segonds tente de répondre mais son drop est trop court. Imprécis, les fautes de main se multiplient côté Stadiste et les Rochelais en profitent pour souffler. Sur un ruck, Hastoy ne libère pas le ballon et Segonds inscrit les uniques points du Stade Français, aujourd'hui (8-3, 27e).

À la demi-heure de jeu, l'arbitre central du jour, Luc Ramos se déjuge. Après avoir donné un carton jaune à Charles Laloi pour un en-avant volontaire, il revient sur sa décision. Cette décision n'empêchera pas La Rochelle de s'envoler au score dans ce premier acte. Après des phases de pick and go, le ballon ressort vite sur Nowell qui passe après contact à Hastoy. L'ouvreur décale sur l'aile gauche à Leyds qui crochète Laloi avant d'inscrire son deuxième essai (13-3, 33e). La transformation de Hastoy est manquée mais il ajoute trois points supplémentaires (16-3, 37e) après une nouvelle faute parisienne.

Un deuxième acte à sens unique

Ailier gauche au coup d'envoi, Sekou Macalou est remplacé au coup d'envoi de la seconde période comme Jules Gimbert. Mais la physionomie de la rencontre ne change pas. Dans un Marcel Deflandre chauffé à bloc, les Rochelais comptent bien lancer véritablement leur saison en Top 14, avec un large succès face au leader parisien. Dans une rencontre à sens unique ou presque, le staff parisien a tenté d'insuffler une nouvelle énergie, procédant à cinq changements à la 50e minute de jeu. Mais ça n’aura pas suffi. Les joueurs de Ronan O'Gara ont investi le camp parisien pendant la grande majorité de la deuxième mi-temps.

À la 53e minute de jeu, la rencontre aurait pu définitivement tourner à l'avantage des Rochelais. Luc Ramos revoit un plaquage sans ballon de Halaifonua sur Jules Favre mais l'arbitre ne sanctionne pas le troisième ligne parisien. À l'heure de jeu, les mêlées se succèdent dans les 22 mètres parisiens et Tanga pense marquer l'essai du bonus offensif. Après une nouvelle vérification à la vidéo, l'arbitre siffle un tirage de maillot rochelais en mêlée et n'accorde pas le troisième essai rochelais. Face à la difficulté observée des Parisiens pour sortir de leur camp, les Jaune et Noir appuient et redoublent d'efforts.

Après de nombreux rappels au capitaine parisien Ward, Luc Ramos inflige un carton jaune à Giorgi Melikidze, entré en jeu. Le pilier droit laisse ses partenaires en infériorité numérique pour la fin de la rencontre, après une nouvelle faute en mêlée. Peu avant la sirène, les Parisiens sortent pour la première fois de leur camp en seconde période. Rory Kockott profite d'un contre favorable après un coup de pied rasant pour investir les 22 mètres rochelais.

Les Stadistes entament de longues phases de pick and go pour trouver la faille et gagner des mètres mais la mauvaise passe de Paul Alo-Emile profite à Thomas Berjon. Depuis ses 22 mètres, le jeune rochelais récupère le ballon et file en contre. Il fait parler sa vitesse et ne peut être repris par Zack Henry ou Chapuis. Il inscrit le troisième essai du Stade Rochelais, synonyme de bonus offensif à trois minutes de la fin (23-3, 78e) avant la transformation d'Ihaia West, entré en jeu à la place d'Antoine Hastoy.

Vainqueur du leader parisien une semaine après une large victoire contre Clermont, La Rochelle confirme et lance véritablement sa saison. Avec ce succès bonifié, les Rochelais font leur entrée provisoire sur le podium du Top 14. Après une coupure d'une semaine, ils iront défier l'Aviron Bayonnais au Pays basque. Un déplacement périlleux pour les joueurs de Ronan O'Gara qui tenteront de confirmer les efforts affichés depuis quelques semaines. Côté parisien, ils restent à la première place du Top 14, en attendant le déplacement du Stade Toulousain à Perpignan, ce soir. Le 23 mars, ils recevront Lyon, l'occasion pour Joris Segonds et ses partenaires de renouer avec le succès.