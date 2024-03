C'est un Grégory Alldritt particulièrement déterminé qui s'est présenté face aux micros, en cette veille de France-Pays de Galles. Un leader bien décidé à ce que les maux aperçus face à l'Italie, notamment une terrible inefficacité dans les zones de marque, soient rapidement relégués au rang de mauvais souvenirs. Et surtout convaincu qu'après avoir remis les choses à plat en début de semaine dans l'intimité de Marcoussis, ces Bleus sauront une fois de plus afficher leur caractère en déplacement....

Vous allez effectuer votre retour après avoir manqué le match contre l'Italie. Comment avez-vous analysé l'échec de vos coéquipiers voilà quinze jours ?

C’était frustrant d’être en tribune, de ne pas pouvoir apporter ma pierre à l’édifice pour aider les copains. Franchement, je trouve qu’ils y ont mis beaucoup d’énergie. Malheureusement, ils ne se sont pas toujours très bien orientés, et ce n’est pas un secret qu’ils ont manqué d’efficacité. Ils ont ensuite couru après ça, ça a généré de la frustration, puis il y a eu ce carton rouge... Cela a rendu ce match de plus en plus compliqué.

Quelles leçons en avez-vous retenues ?

On veut revenir à un jeu plus efficace. Marquer des points, des essais. Il ne suffit pas pour ça de le dire, il faut aussi se présenter sur le terrain avec un état d’esprit différents, redevenir des « tueurs » dans les zones de marque. On en a besoin, pour nous mais aussi pour ceux qui nous supportent.

Cette semaine, Fabien Galthié a souhaité "challenger" le groupe en début de semaine, en brouillant les cartes au sujet de la composition d'équipe. Comment l'avez-vous vécu ?

Il l’avait déjà fait une ou deux fois... Ce que je constate, c’est que ça a été une des meilleures semaines d’entraînement depuis très longtemps. Au niveau physique notamment, cela a été une des plus grosses journées depuis des années, au niveau de l’intensité des courses, des accélérations... On a bien bossé, il y a des joueurs qui ont beaucoup d’envie et qui nous ont amené de l’énergie. Il faut s’en servir pour booster tout le monde, mais ce n'est gage de rien. On pensait tous avoir eu le déclic après l’Écosse, on sait ce qui s’est passé après, avec cette claque contre l’Italie. On a eu une bonne discussion avec Fabien Galthié le lundi. Il nous a dit son ressenti, nous lui avons livré le nôtre, et on a pu construire notre semaine d’entraînement comme ça. Il nous a challengés, il s’est challengé lui aussi. Je le maintiens : on peut passer une super semaine d’entraînement et n’être pas bon le week-end. Ça n’est gage de rien et le plus dur nous attend encore : transcrire cela sur le terrain, demain à 15 heures. Et c’est important pour notre collectif car, quand le groupe France gagne, ou perd, on est tous affecté. C’est aussi pour ça que tout le monde est touché quand il y a des changements.

Qu'attendez-vous des jeunes appelés à monter au front, au juste ?

Qu’ils prennent du plaisir, d’abord. Si on a besoin que ce soit eux qui nous fassent gagner, il faut qu’on se pose des questions... J’ai juste envie qu’ils puissent profiter après le match, et en garder un bon souvenir. Qu’ils prennent du plaisir, qu’ils se défoulent et se libèrent. Et nous, à côté, on va essayer d’emporter tout ce petit monde.

Que manque-t-il à votre équipe pour retrouver son niveau de la saison dernière ?

Il ne manque pas grand-chose, c’est certain. Mais cette dernière marche, c’est souvent la plus dure à franchir. A nous de travailler encore plus dur. C’est facile d’être un champion quand tout va bien. Mais c’est dans l’adversité qu’on voit les caractères,. Je suis persuadé qu’il y a beaucoup de caractère et de champions dans cette équipe de France.

Le sélectionneur gallois Warren Gatland a estimé que le lourd pack français pouvait être prenable dans la dimension physique, comme c'était le cas il y a quelques années. Pensez-vous que les Bleus soient vraiment revenus cinq ans en arrière ?

Si on voulait passer 80 minutes à courir dans tous les angles du terrain, c’est sûr qu’on n’alignerait pas ce pack-là. On a un pack lourd, costaud,mais ça n’empêche pas d’être en forme physique. Peut-être qu’on sera plus en forme qu’eux sur certaines choses... Warren Gatland est un très grand entraîneur, il a probablement une vision différente de la nôtre. Tout ce que je peux vous assurer, c’est qu’on est bien en forme, et qu’on va tâcher de le prouver demain.

La deuxième ligne Meafou-Flament, espérée depuis longtemps, sera attendue au tournant...

C’est toujours bien de voir des blessés revenir mais ils rentrent dans un collectif, il ne faut pas non plus s’attendre à ce que Manny (Meafou, NDLR) nous fasse gagner tout seul demain. Ce qu’on peut faire, par contre, c’est essayer de le mettre dans de bonnes conditions pour lui faciliter la vie. Quant à Thibaut Flament, je suis certain qu’il va très vite retrouver ses marques car c’est un joueur exceptionnel.

Le tournoi est d'ores et déjà perdu. À quels objectifs vous raccrochez-vous pour terminer au mieux la compétition ?

Celui de re-gagner. Cela fait quatre ans qu’on a pour objectif de gagner tous les matchs. On veut gagner pour nous, être fier de ce qu’on rend, qu’on n’ait pas l’impression de travailler pour rien. Gagner pour nos familles, pour nos supporters, pour remettre un peu d’engouement autour de l’équipe et laisser le flambeau dans de bonnes conditions à ceux qui partiront cet été en Argentine.