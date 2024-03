Pro D2 - Ce vendredi soir, Colomiers est sorti vainqueur dans ce match du haut de tableau. Opposés à Mont de Marsan, les Columérins se sont imposés (22-15) face à un autre prétendant à la phase finale en fin de saison, lors de la 23e journée de Pro D2. Dans une rencontre marquée par de nombreuses fautes de main, ce sont les locaux qui l'emportent et se relancent dans la course à la phase finale, grâce à quatre pénalités de Thomas Girard notamment. Septième de Pro D2, Colomiers est à égalité de Dax, sixième. Malgré la transformation manquée de Canut après la sirène pour décrocher le point du bonus défensif, les Montois restent quatrièmes du championnat.

Chassé-croisé en première période

Sous les yeux des internationaux français de Toulouse, Romain Ntamack et Anthony Jelonch, Colomiers l'a emporté à domicile. Au Stade Michel-Bendichou de Colomiers, les Columérins se sont imposés contre l'un des prétendants à la montée en Top 14, Mont de Marsan (22-15), lors de la 23e journée de Pro D2. En quête d'un cinquième succès de rang à domicile, les locaux ont pris le meilleur départ. Dès la troisième minute, Rodrigo Marta est servi dans son camp. L'ailier portugais feinte deux Montois avant de s'échapper. Il échappe aux plaquages adverses et Théo Cortes ne peut pas le rattraper. Thomas Girard manque la transformation (5-0, 4e). La rencontre s'équilibre mais les fautes de main se succèdent sur la pelouse détrempée du stade Michel-Bendichou. Au quart d'heure de jeu, le quatrième de Pro D2 se rebelle et ils occupent les 22 mètres columérins. Sur une mêlée au niveau de l'aile gauche, Raphaël Robic se fait la malle dans le côté fermé et aplatit en force avant que Kévin Viallard ne connaisse un premier échec (5-5, 15e).

Trois minutes plus tard, Willie Du Plessis tente un drop mais l'ouvreur trouve le poteau gauche (5-5, 18e). Dans la foulée, Thomas Girard règle la mire après une première tentative ratée (8-5, 21e). Après deux touches consécutives dans les 22 mètres adverses, Florian Dufour trouve la faille sur un ballon porté. Le talonneur aplatit en force malgré les vives contestations columérines (8-10, 29e). Deuxième échec pour Kévin Viallard. Le chassé-croisé au score continue entre les deux équipes où les Columérins profitent d'une nouvelle pénalité pour reprendre l'avantage grâce au pied de Thomas Girard (11-10, 33e). Une avance qu'il ne quittera jamais jusqu'au coup de sifflet final.

Près d'une heure sans marquer

Au retour des vestiaires, la rencontre est repartie sur le même rythme avec de nombreuses indisciplines ou fautes de main. Mont de Marsan a procédé à de rapides changements pour inverser la tendance et renverser cette rencontre chez un concurrent direct à la phase finale. Mais ce sont bien les Columérins qui se sont envolés vers la victoire et les quatre points. Les Montois se mettent trop souvent à la faute et il n'en fallait pas plus à Thomas Girard pour profiter des occasions (14-10, 54e). Avant l'heure de jeu, Aurélie Groizeleau rappelle Raphaël Robic à l'ordre, mettant en cause les nombreuses pénalités sifflées à l'encontre des Montois. À peine entré en jeu, Anthony Alves se met à la faute et il écope d'un carton jaune, laissant ses partenaires en infériorité numérique pendant dix minutes. Girard marque une quatrième pénalité (17-10, 60e). Quatre minutes plus tard, Colomiers s'envole au score. Après une pénalité pour les Columérins, Ugo Seguela joue vite et le ballon file jusqu'à l'aile gauche. Servi par Marta, Dulon pousse au pied, droit devant. Dans la zone d'en-but montoise, le rebond est favorable à Ugo Seguela qui aplatit avant un échec de Thomas Girard (22-10, 64e).

\ud83d\udd25 ???????? \ud83d\udd25



? Nos Columérins s’imposent à la maison face à Mont-de-Marsan !!!



La Colombe reste au contact du Top6 à l’issue de cette 23ème journée \ud83d\udcaa\ud83d\ude4c



\ud83d\udc4f Félicitations à l’ensemble du groupe !#BleusFoncez \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f\ud83d\udd4a pic.twitter.com/jX7nJ1UQeC — Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) March 8, 2024

Les dernières minutes se suivent et se ressemblent avec des successions de fautes de main. Après la sirène, Marco Fepulea'i prend un carton jaune, après trois jeux déloyaux columérins consécutifs. Au bout de la rencontre, Jules Even inscrit un essai, les premiers points montois en deuxième période, depuis la 29e minute de jeu. Baptiste Canut manque la transformation du point de bonus défensif. Avec ce succès, Colomiers se relance dans la course à la phase finale. Les locaux sont désormais septièmes, à égalité de points avec Dax, sixième. Ils tenteront de confirmer dans un choc la semaine prochaine, face au leader de Pro D2, Vannes. La veille, Mont de Marsan recevra Brive. Malgré ce point manqué, les Montois restent quatrièmes du championnat.