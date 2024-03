Enfin adulé par les supporters rochelais mais touché face à Clermont dimanche dernier, Teddy Thomas est incertain pour la réception du Stade Français, samedi (15h), en ouverture de la 18e journée de Top 14. Nowell fait toutefois son retour à l’aile.

Il n’était pas considéré comme "forfait", hier après-midi, mercredi, par le staff maritime. "On prendra une décision en fin de semaine", glissait l’entraîneur des trois-quarts Rémi Talès au sujet de la présence ou non de Teddy Thomas pour la réception du leader parisien. En cause, une "petite alerte à l’ischio" contractée dimanche lors de l’éclatant succès face au Clermont de Christophe Urios (42-3). Partie au cours de laquelle l’ailier s’est encore particulièrement illustré, et a semblé définitivement adopté par le public rochelais. Enfin.

Souvent décrié dans les environs de Deflandre depuis son arrivée en provenance du Racing à l’été 2022, l’ailier est en train de conquérir le cœur des supporters jaune et noir. Sa montée en puissance - huit titularisations consécutives en 2024 - se lit à l’aune des réactions. Une vague de commentaires positifs. De quoi réjouir Talès et consorts : "On est super contents pour lui. Il a vécu des moments difficiles, ici. Entendre le stade scander son nom lui permet, je pense, de prendre confiance".

Nowell "à 100% de ses moyens"

"Teddy a évolué, poursuit le technicien. Avant, il était capable de fulgurances sauf qu'aujourd'hui, en plus de ça, il est performant en défense, il a une énorme activité. On est très contents de ses derniers matchs et c'est bien que le public rochelais en tienne rigueur, le félicite et le pousse à continuer dans cet état d'esprit là. Le public adore les joueurs qui se battent pour les autres et, dernièrement, il nous fait un retour défensif qui sauve l’essai. L’essai qu’il fait marquer à Jules (Favre), c'est ce qu'on attend de lui mais c'est bien qu'il ait progressé dans les autres domaines, il faut qu'il continue comme ça".

Dès ce samedi contre Paris ? Rien n’est moins sûr, au regard de la balance bénéfices/risques liée à son alerte musculaire. D’autant que si Raymond Rhule "travaille avec les prépas pour revenir à 100%", un autre ailier est désormais à "100% de ses moyens", juge Rémi Talès. En la personne de Jack Nowell. Freiné dans son élan à deux reprises – fracture de la main puis blessure aux ischio-jambiers – depuis décembre, l’international du XV de la Rose a repris l’entraînement cette semaine et sera aligné dès samedi, dix jours après l’officialisation de sa prolongation jusqu’en 2027.