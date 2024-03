Les pronos de la 23e journée de Pro D2 : Aurillac consolide sa place, Biarritz respire...

Vannes conserve sa place de leader, Biarritz s'offre de précieux points, Aurillac va s'imposer à Rouen pour garder son siège dans les six premières places du championnat, Dax surprend... Voici nos pronos pour la 23ème journée de Pro D2.

Après deux défaites consécutives loin de ses bases, l'USON reçoit Provence Rugby. L'ancien leader de Pro D2 débarquera dans la Nièvre avec en tête l'objectif de glaner un maximum de points pour remonter en tête du classement. Mais le Pré-Fleuri est un antre bien gardé par les hommes de Xavier Péméja qui restent invaincus à domicile et qui ne laisseront très certainement pas passer l'occasion de se rapprocher des premières places.

Notre prono : victoire de Nevers

Sur le papier très déséquilibré, cette rencontre pourrait en réalité livrer un peu plus de suspense que prévu. Si les Grenoblois se retrouvent à la 11e place du classement (pénalisés par la sanction de la DNACG) il n'empêche qu'ils ont montré à plusieurs reprises qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Malgré pas mal d'inconstance ces dernières semaines, les Isérois devraient donc tenir tête aux locaux. Mais ne nous emballons pas non plus, difficile d'imaginer le leader du championnat s'incliner dans son antre à l'heure où il doit creuser l'écart avec son poursuivant biterrois.

Notre prono : victoire de Vannes

C'est le choc du bas de tableau de cette 23e journée. Sur la pelouse d'Aguiléra, le vainqueur du soir s'offrira de précieux points pour la suite de la saison. Alors que Montauban débarque au BO avec une seule victoire au compteur en 2024 et une cruelle défaite dans le derby contre Agen, les locaux, eux, se sont imposés face au leader le week-end passé... Une dynamique bien plus positive pour des Basques en confiance qui pourraient bien l'emporter et enfin sortir de la zone rouge.

Notre prono : victoire de Biarritz

Les Columérins ne sont vraiment pas loin du top 6 et la réception du Stade montois est sans doute l'occasion ou jamais de montrer qu'ils ont les épaules pour jouer les premières places du championnat. Alors que Mont-de-Marsan (4e) sort de deux victoires consécutives dans son antre, Colomiers devra se racheter après la défaite contre Provence Rugby. Un match qui s'annonce complexe mais à l’issue duquel les hommes de Julien Sarraute pourraient tout de même célébrer la victoire.

Notre prono : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Si le destin des Rouennais semble déjà scellé, il n'empêche que comptablement tout reste encore possible. Après la lourde défaite contre Grenoble il est l'heure d'accueillir un Stade aurillacois ambitieux. Car ceux que l'on avait plutôt l'habitude de voir dans le ventre mou du championnat se sont fait une place dans le top 6 et comptent bien la conserver. Alors les hommes de Gontineac ne feront sans doute pas de voyage à vide.

Notre prono : victoire d'Aurillac

Voilà un autre match important dans la lutte pour le maintien puisque seulement quatre points séparent les deux équipes. À Soyaux-Angoulême un succès n'est pas négligeable pour s'éloigner de la zone rouge. Et après la claque reçue sur la pelouse de Mont-de-Marsan il ne fait aucun doute que les Angoumoisins auront à cœur de réagir surtout quand on connaît l'importance de ce match pour leur avenir en Pro D2. De son côté le VRDR vient de donner une bonne leçon au promu dacquois et pourrait tout de même donner du fil à retordre aux locaux.

Notre prono : victoire de Soyaux-Angoulême

Le promu a montré à quel point il avait sa place dans ce championnat. Solide à domicile et souvent capable de rivaliser avec les meilleurs même loin de ses bases, Dax a plus que jamais des arguments à faire valoir. À seulement deux points du top 6, les Dacquois n'ont rien d'une cible facile même contre le co-leader de ce championnat. En ce sens, les hommes de Jeff Dubois pourraient encore une fois en étonner plus d'un face à l'ogre biterrois.

Notre prono : victoire de Dax

Alors que les performances des Brivistes semblaient s'améliorer, les choses commencent à se compliquer ces derniers temps. Face à Agen, il sera l'heure de se relancer pour s'extirper du ventre mou. Si les Agenais sont en grande forme après une victoire dans le derby, il n'empêche qu'il sera sans doute difficile de faire le poids face à des locaux qui ont véritablement besoin de points pour la suite de la saison.

Notre prono : victoire de Brive