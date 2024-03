L'Usap tient son nouveau numéro 10. Le club catalan a officialisé l'arrivée d'Antoine Aucagne, le demi d'ouverture d'Aurillac.

Aurillac va perdre son maître à jouer. Antoine Aucagne s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'Usap. Neveu de l'ancien demi d'ouverture du XV de France (David), Antoine va quitter son cher Cantal pour découvrir, on l'espère pour lui et Perpignan, le Top 14 la saison prochaine.

A 23 ans, celui qui a commencé le rugby à Vichy, s'est imposé progressivement à Aurillac. Trois matchs pour sa première saison (2020-2021), puis 10 et 24 sur les deux derniers exercices : c'est aujourd'hui l'un des joueurs majeurs du club où il même parfois capitaine. Malgré son jeune âge, le demi d'ouverture (1,84 m, 80 kg) a déjà disputé plus de 50 matchs en professionnel et a inscrit 181 points.

Il devra faire ses preuves à un niveau plus relevé mais sera bien entouré sous les ordres de Franck Azéma. Avec cette signature d'un jeune joueur talentueux, Perpignan confirme son ambition après les prolongations de joueurs cadres de son effectif (Tuilagi, De La Fuente, Veredamu, McIntyre ou encore Ecochard).