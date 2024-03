À l’image de Mattéo Le Corvec ou de Matthias Halagahu, le troisième ligne aile monte en puissance au sein de l’institution frappée du muguet. Il y a quinze jours, l’intéressé avait accepté de se confier sur son nouveau rôle et de clarifier, en partie, son futur alors qu’il arrive en fin de contrat.

On dit souvent que la période des doublons est une opportunité pour les jeunes comme vous. Comment avez-vous abordé ces semaines décisives ?

On ne va pas se mentir : même si j’ai été intégré un peu plus avec le groupe cette saison, je savais que c’était un moment charnière car le club a des internationaux à mon poste. Je me tiens toujours prêt pour répondre aux attentes du staff. Le match à Clermont m’a donné beaucoup de confiance (le 18 novembredernier, le RCT avait gagné au stade Marcel-Michelin et Coulon avait été auteur d’un doublé - NDLR). J’ai pris conscience de ce que je pouvais faire à ce niveau et de ce que je pouvais surtout apporter à l’équipe. Au-delà d’un déclic, ça m’a apporté une dose de confiance sur le long terme. Maintenant, tu es toujours plus heureux d’enchaîner. C’est le cas dans cette période. Il ne manque que les résultats collectifs. J’ai acquis beaucoup d’expérience ces dernières semaines, et il n’a manqué que des succès pour que ça soit vraiment parfait.

Le staff vous a aussi responsabilisé en vous faisant grimper dans la hiérarchie des capitaines de touche…

J’ai toujours apprécié la touche. Depuis deux saisons, je gravite autour de ce groupe en charge de la touche. On m’a amené petit à petit vers ce rôle de capitaine de touche en commençant par une présence aux réunions. Ensuite, on m'a responsabilisé à l’entraînement jusqu’à me confier le rôle en match. Désormais, je suis pleinement intégré dedans. J’essaie de comprendre les choses dans le but de grandir en tant que joueur. À mon âge, on est toujours en apprentissage. La saison dernière, j’ai annoncé sur deux matchs, et c’est vrai que c’était moins significatif que cette saison. Je sens que je gagne un peu plus de responsabilités et le staff m’attend sur ça. C’est quelque chose qui me plaît. A terme, je veux devenir un leader, et je prends cette responsabilité comme une étape vers ce rôle. J’ai toujours aimé avoir des responsabilités, et je pense que c’est toujours un plus dans une carrière.

Justement, Toulon se cherche des leaders ces dernières semaines. Pensez-vous que des jeunes comme vous, Halagahu ou Le Corvec, peuvent tenir ce rôle dès cette saison ?

J’ai toujours parlé quand il le fallait, mais je suis encore jeune. Je dois rester à ma place. J’emmagasine encore beaucoup de conseils des cadres du vestiaire. À Clermont, avec ce rôle de capitaine de touche, je me suis senti plus légitime pour parler dans le match. J’essaie de prendre du poids petit à petit, sans forcer les choses. Chez les jeunes, j’ai toujours aimé être un leader, mais on doit aussi rester à sa place dans un groupe. Je ne dois pas forcer les choses, et d’abord aider l’équipe dans un rôle de l’ombre. Je ne veux pas être leader pour être leader, je veux parler quand il faut et quand le moment me semble être le bon.

Si certains avouent avoir du mal à vivre avec l’étiquette du « minot », elle ne semble pas vous poser un souci…

Je trouve ça normal d’avoir cette étiquette, à l’image d’autres jeunes. Je suis encore un Espoir, je n’ai pas de contrat professionnel (rires). Je veux faire des matchs et gagner en expérience pour être légitime. Je pense que cette étiquette s’enlèvera toute seule, lorsque le moment sera venu. Pour l’instant, j’ai cette place. Elle n’est pas péjorative. Je l’apprécie. En revanche, les années passent et je ne veux pas me tromper sur mon futur rôle dans le groupe. Quand il faudra que je m'impose, je veux être en mesure de le faire. Pour l'instant, cette étiquette ne me gêne pas, car j’ai encore tout à prouver en professionnel.

Vous évoquez votre avenir, et c’est plutôt logique car vous êtes à la porte de votre premier contrat professionnel. Est-ce stressant à gérer ?

Ça reste déjà un élément positif. C’est une fierté. Je suis à la porte du premier objectif que je me suis fixé en quittant Metz et ma famille lorsque j’avais 15 ans. Je suis venu à Toulon pour signer chez les professionnels un jour. Il y a forcément de la pression, mais ça reste de la bonne pression. Je touche du doigt mon rêve, c’est magnifique ! J’essaie de garder la tête froide malgré les discussions. Je veux me conditionner à être avant tout un bon joueur de rugby, car c’est ce qui décide de tout. Pour l’extérieur, j’ai des personnes qui sont là pour m’aider.

Avez-vous pris votre décision ?

Oui, ma décision est prise concernant mon avenir (rires). Il reste deux ou trois points à clarifier, mais j’espère rapidement annoncer une bonne nouvelle aux supporters toulonnais (sourire).