Parti découvrir le rugby à 7 de l'autre côté de la planète pour préparer son aventure olympique, Antoine Dupont était au cœur de l'attention du dernier concert des "Enfoirés". Le demi de mêlée est même la seule chance de médaille française, ironise le collectif.

On peut désormais le dire, l'aventure olympique d'Antoine Dupont a vraiment commencé avec les étapes de Vancouver et maintenant de Los Angeles. Le Toulousain et l'équipe de France à 7 ont pour sûr une chance de ramener une breloque à Paris cet été, comme en témoigne leur récente troisième place au Canada. De là à penser que c'est la seule chance de médaille, on laissera "Les Enfoirés" aller le dire à Teddy Riner et Clarisse Agbegenou en face.

Notre unique chance de médaille c'est notre Antoine Dupont

Une nouvelle fois réuni, le collectif a entonné une chanson sur les prochains Jeux Olympiques qui se préparent à Paris pour cet été. Le demi de mêlée du XV de France était évidemment une des attractions de la soirée aux côtés du coureur de chez Alpine Esteban Ocon, par exemple. C'est sur l'air de la chanson "Dans les yeux d'Émilie" - pour rester dans le thème du ballon ovale - que les invités ont chanté en l'honneur du Toulousain. "Notre unique chance de médaille c'est notre Antoine Dupont. C'est lui le grand champion à la maison". Alors oui le Français est capable de tout, même de ramener le Graal cet été, tant il est doué quand il s'agit de jouer avec un ballon ovale entre les mains, et ce peu importe le nombre de joueurs sur le rectangle vert.

De là à dire que l'équipe de foot d'un éventuel Kylian Mbappé, celle de basket du géant Victor Wembanyama ou même les deux frères Lebrun, n'ont aucune chance de monter sur un podium, peut-être pas. Après tout, pas d'inquiétude, normalement il y en aura assez pour tout le monde.