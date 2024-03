Face à la presse, le directeur du rugby varois était soulagé d’avoir renoué avec le succès (44-22), alors que son club est en train de vivre une passe difficile.

Comment analysez-vous ce succès ?

C’est une belle victoire. Je voulais voir des choses. On est crispés depuis plusieurs. Il fallait bien sortir notre talent. On doit montrer notre talent. Il faut qu’on se lâche. On n‘est pas guéri, mais on fait un pas de plus.

On évoque beaucoup un système offensif difficile à assimiler par vos joueurs…

(Il coupe) On va en parler du système. J’ai vu du talent. J’ai vu des mecs qui se lâchent. J’ai vu Melvyn qui attaque, Gaël qui attaque. Au moins, on a tenté. Ce n’est pas parfait, mais au moins on a tenté. Je voulais qu’il se lâche. C’était le message. C’est le même depuis le début de la saison. On doit prendre des initiatives individuelles. Le système ne doit pas nous bouffer de manière individuelle. Quand vous le présentez, quand vous le présentez, vous le présentez mal.

Regrettez-vous de ne pas avoir pris le bonus offensif ?

Ce n’est pas mérité. Quand tu défends mal, ce n’est pas mérité. On n’a pas bien défendu pendant un quart d’heure.

Vous réintégrez le top 6…

Je m’en fous. Il faut arrêter de parler de ça. J’ai l’impression que c’est maintenant ou jamais. On attendra un an de plus si on n’y est pas. Ce n’est plus le club de 2014. On est restés sur ça. Ce n’est pas la même équipe ou l’époque. On a tendance à oublier. Toulon a eu des moments difficiles dans les années 60-70-80-90 et 2000. Ce n’est pas aujourd’hui ou jamais pour le top 6. Ça fait cinq ans qu’on ne gagne pas hormis la Challenge Cup. On doit avoir un peu d’humilité. C’est le travail et la reconstruction. Si on n’a pas de patience, on attendra une année de plus. On verra si on y est. Je veux que cette équipe progresse et qu’elle se transforme. Le chemin est long.