Le Rugby club toulonnais s'est imposé ce samedi face à Perpignan (44-22) et retrouve le goût de la victoire après une série de trois défaites consécutives. Gaël Dréan a inscrit un doublé pour le RCT. Avec ce succès, Toulon reprend de la confiance et se classe provisoirement cinquième.

Toulon s'est imposé face à une équipe de Perpignan qui n'a rien lâché dans cette rencontre à huit essais. Retour sur ce beau match de rugby.

L'USAP trop indisciplinée

Après trois défaites consécutives, Toulon avait l'obligation de relever la tête à domicile face à une équipe de Perpignan moins bien classée et en difficulté à l'extérieur depuis le début de la saison. Sans être flamboyant, le RCT avait dès les premières minutes, l'ambition d'obtenir une neuvième victoire de la saison, face à des Catalans qui n'avaient plus gagné à Mayol depuis 15 ans.

C'est un essai de Gaël Dréan qui lançait véritablement les Toulonnais dans la partie. Après une légère domination, le RCT profitait d'un gros travail de son trois-quart pour inscrire le premier essai de la partie. Les Catalans étaient pourtant solides en défense durant ces 40 premières minutes. Mais les joueurs de l'USAP multipliaient les fautes et se retrouvaient avec un retard de dix points à la pause (13-3). Interrogé par le diffuseur de la rencontre à la pause, Louis Dupichot n'avait aucun mal à reconnaître le problème de son équipe ce samedi : "On fait trop de fautes et on leur donne la possibilité de jouer chez nous. Il faut qu'on soit plus disciplinés en deuxième mi-temps."

Quatre essais en vingt minutes

Les supporters présents à Mayol n'attendaient pas longtemps pour vibrer de nouveau. Dès la 43ème minute, Le Corvec ramassait un ballon dans le ruck et s'offrait un essai en solitaire. Moins de cinq minutes plus tard, c'est Melvyn Jaminet qui enfonçait le clou avec un essai dans l'intervalle entre deux adversaires. Si les Toulonnais se voyaient déjà renouer avec la victoire et obtenir le point du bonus offensif en menant 27-3, les Catalans n'avaient pas dit leur dernier mot.

Mais l'USAP restait sur une victoire et à force d'insister, Allan parvenait à aplatir une première fois au large et inscrire un premier essai. Tout juste entré en jeu, Duguivalu donnait encore un peu plus d'espoir aux siens en doublant la mise cinq petites minutes après le premier essai de l'USAP.

Drean libéra Mayol

Pas question pour des Toulonnais en crise de s'incliner devant leurs supporters. Comme un éclair, Drean faisait parler sa vitesse pour donner de l'air à son équipe et inscrire un deuxième essai dans cette rencontre. À 15 minutes de la fin de la rencontre, le RCT reprenait 20 points d'avance sur son adversaire du jour.

Si l'USAP inscrivait un troisième essai par le biais de Veredamu, Toulon avait bien d'en faire plus. A la réception d'une touche, Tuicuvu parvenait à aplatir et offrait 22 points d'avance aux siens. Neuvième victoire cette saison pour le RCT qui est 5ème du Top 14 ce soir.

Toulon devra confirmer ce précieux succès la semaine prochaine sur la pelouse du Racing 92. De son côté, l'USAP aura l'occasion de relever la tête face au Stade Toulousain.