Grâce à son très long jeu au pied, l'arrière du Stade aurillacois Marc Palmier a permis aux siens de mettre sous pression le troisième rideau neversois. Une arme décisive dans le gagne terrain remporté par les Cantaliens.

Joueur référence et aguerri de Pro D2, l’arrière aurillacois a encore prouvé une nouvelle fois ce vendredi que son statut est bel et bien mérité. Face à Nevers, avec sa frappe de balle surpuissante, Marc Palmier a fait du Palmier dans le texte. Il a littéralement enfermé Nevers dans son camp une bonne partie du match grâce à la longueur de son jeu au pied et à une précision bluffante au vu des conditions. Malgré un terrain lourd et n’offrant quasiment pas de rebonds, le numéro 15 a su mettre son vis-à-vis Dylan Jaminet et tout le fond du terrain neversois bien souvent dans la difficulté. Un gain de terrain au pied évidemment bonifié par ses partenaires, qui ont souvent parfaitement réussi leur pressing et gagné une grosse poignée de contre-ruck. Au-delà de son grand coup de « tatane », Palmier a aussi su varier les plaisirs au pied et placer plus en légèreté. On a par exemple l’image en tête de ce par-dessus la défense qui s’enterre devant les 22 mètres et surprend Jaminet, qui commet un en-avant. En guise de cerise sur le gâteau, à cinq minutes de la pause, il est à un rien de se voir accorder un essai. Sur un par-dessus de Delarue à 10 mètres de la ligne, il est au duel aérien avec Jaminet sous les poteaux et aplatit le premier. Après une longue séance de revisionnage et un en-avant comme justification, M.Bralley reste sur sa décision terrain qui est de refuser l’essai.